Tecnologia CEO do TikTok agradece a Trump por buscar solução para o futuro do aplicativo chinês nos EUA Executivo disse ser grato pelo apoio do presidente americano, que utilizou a plataforma para "compartilhar suas ideias e gerar interações"

O CEO do TikTok, Shou Chew, agradeceu ao presidente eleito Donald Trump por "buscar uma solução" para que o aplicativo chinês permaneça disponível no país.

A Suprema Corte dos EUA decidiu nesta sexta-feira que a plataforma deverá ser vendida ou então será banido do país a partir de domingo, mas Trump já afirmou que tomará uma decisão a respeito do tema após o veredito da Corte.

Em vídeo publicado pelo executivo no perfil oficial da marca na plataforma, o CEO do TikTok diz estar "lutando para proteger o direito constitucional à liberdade de expressão" dos mais de 170 milhões de americanos que utilizam a plataforma.

— Em nome de todos no TikTok e de todos os nossos usuários em todo o país, quero agradecer ao presidente Trump por seu compromisso em trabalhar conosco para encontrar uma solução que mantenha o TikTok disponível nos Estados Unidos. Esta é uma posição firme em defesa da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária — afirmou.

Chew afirmou ainda estar grato por ter o apoio de Trump como um usuário que usou o Tikok para "expressar seus próprios pensamentos e perspectivas" para conectar-com o mundo e gerar milhares de interações na plataforma.

Veja na íntegra o discurso do executivo:

"Como vocês sabem, temos lutado para proteger o direito constitucional à liberdade de expressão para os mais de 170 milhões de americanos que usam nossa plataforma todos os dias para se conectar, criar, descobrir e alcançar seus sonhos.

Em nome de todos no TikTok e de todos os nossos usuários em todo o país, quero agradecer ao presidente Trump por seu compromisso em trabalhar conosco para encontrar uma solução que mantenha o TikTok disponível nos Estados Unidos. Esta é uma posição firme em defesa da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária. Como dissemos, o TikTok é um lugar onde as pessoas podem criar comunidades, descobrir novos interesses e se expressar, incluindo mais de 7 milhões de empresas americanas que ganham a vida e conquistam novos clientes usando nossa plataforma. Estamos gratos e felizes por ter o apoio de um presidente que realmente compreende nossa plataforma, alguém que usou o TikTok para expressar seus próprios pensamentos e perspectivas, conectando-se com o mundo e gerando mais de 60 mil interações com seu conteúdo no processo. A todos os usuários americanos, obrigado por fazer da nossa comunidade TikTok um espaço tão rico e vibrante, por nos surpreender e encantar todos os dias. Fiquem tranquilos, faremos tudo ao nosso alcance para garantir que nossa plataforma continue prosperando como seu lar online para criatividade e descobertas ilimitadas, além de uma fonte de inspiração e alegria por muitos anos. Obrigado, ainda há mais por vir."

Aproximação com Trump

Chew, foi convidado para a posse de Donald Trump na segunda-feira. Ele deve se sentar em uma posição de honra no palco, onde ex-presidentes, familiares e outros convidados importantes tradicionalmente são acomodados, segundo fontes citadas pelo jornal americano The New York Times.

