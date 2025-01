Trump diz que tomará decisão em breve sobre o TikTok após decisão da Suprema Corte

A- A+

A decisão da Suprema Corte de que o TikTok deve ser vendido ou banido do país a partir do próximo dia 19 deixa o futuro da plataforma chinesa no país nas mãos do presidente eleito, Donald Trump, que toma posse no dia 20.

Em uma publicação na rede Truth Social logo após a decisão da Suprema Corte, Trump afirmou: "a decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas primeiro preciso analisar a situação".

Trump acrescentou que a decisão da Corte era esperada e precisa ser respeitada.

Conversa com Xi

Trump conversou nesta sexta-feira por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping. Foi a primeira conversa telefônica dos dois em quatro anos.

Uma das hipóteses para evitar a venda do app e que permitiria sua sobrevida nos EUA, um de seus principais mercados, é que Trump emita uma ordem executiva que, na prática, suspenderia os efeitos da decisão por um período de 90 dias.

O presidente americano Joe Biden também indicou logo após a decisão da Corte que o problema será resolvido pelo futuro ocupante da Casa Branca.

Ainda há muita incerteza sobre como será aplicada a decisão da Corte. Entre os pontos em aberto, não se sabe se as lojas de aplicativos continuarão a oferecer a plataforma. Mas o fato é que a decisão prevê multa de US$ 5 mil por usuário caso empresas forneçam serviços de distribuição ou abriguem vídeos do aplicativo, de acordo com o jornal britânico Financial Times.

Veja também