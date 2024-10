A- A+

Relação comercial EUA retiram exigência de certificação sanitária de peixe importado do Brasil Ministro da Agricultura diz que a retirada de exigência vai aumentar a competitividade e gerar mais empregos no setor

Em um avanço na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o governo americano vai deixar de exigir a Certificação Sanitária Internacional (CSI) para a importação de pescados brasileiros.



A decisão, anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em conjunto com representantes do setor, promete desburocratizar o processo de exportação.

De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a medida reflete a confiança dos Estados Unidos no sistema de controle sanitário do Brasil.

"Os empresários brasileiros vão seguir as regras da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos, o que vai simplificar e desburocratizar o processo e aumentar a competitividade do setor", afirmou o ministro.

Brasil é o segundo maior exportador

Fávaro destacou ainda que a iniciativa é parte dos esforços do governo Lula em gerar mais empregos e oportunidades no país, que já é o segundo maior exportador de pescados, principalmente de filé de tilápia, para os Estados Unidos.

Dados da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR) mostram que as exportações brasileiras de piscicultura aumentaram 72% no segundo trimestre de 2024. No acumulado do semestre, as vendas alcançaram US$ 23,7 milhões, quase o total (96%) exportado durante todo o ano de 2023.



A tilápia representou 92% do total exportado, sendo que 87% desse volume teve os Estados Unidos como destino.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena 2.787 sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado (19); veja dezenas