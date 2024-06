Cesta básica no Grande Recife pode variar quase 400%

A- A+

O Procon-PE realizou uma pesquisa da cesta básica nos estabelecimentos do Recife e Região Metropolitana (RMR) e encontrou diferenças de preços de até 390,67%. Ao todo, 26 supermercados foram pesquisados. A intenção do trabalho é orientar os consumidores durante o momento das compras dos produtos básicos de consumo.



Em relação ao mês de abril, foi constatado que materiais de limpeza tiveram o maior aumento: 2,07% o equivalente a R$ 13,32.



Já no que diz respeito à variação de preços da cesta básica praticados entre os supermercados, a maior diferença foi na esponja de aço. O menor valor encontrado foi de R$ 0,75 e o maior de R$ 3,68 - diferença de 390,67% para o pacote contendo 8 unidades.



O pacote de papel higiênico de 30 metros, contendo 4 unidades, foi encontrado por R$ 1,96 e também por R$ 8,99, apresentando uma diferença de 353,57%. O sabão em pó com 500 gramas, por sua vez, teve como menor valor R$ 1,49 e o maior, R$ 4,99, gerando uma variação de 234,90%.



No mesmo segmento, o sabonete de 70 gramas foi encontrado em seu menor valor por R$ 0,89 e em maior por R$ 3,25, diferença de 265,17%.



Alimentos



Em relação aos alimentos, o Procon-PE identificou alguns itens da cesta básica também com grandes disparidades. O quilo da farinha de mandioca torrada, por exemplo, foi encontrado por R$ 3,49 e R$ 9,49, variando 171,92%. O fubá de milho de 500 gramas também esteve entre as maiores discrepâncias indo de R$ 0,99 a R$ 2,15 – variação de 117,17%.



Na seção das carnes, o quilo do fígado bovino se destacou com uma diferença que passa dos 100%. Podendo ser encontrado por R$ 5,99 e R$ 15,89 – equivalente a 165,28% de divergência. Por fim, o quilo da charque ficou entre as maiores discrepâncias do ranking, com 132,33%, podendo ser comprado por R$ 22,49 e por R$ 52,25.

Veja também

Gestão Condominial Rosely Schwartz entrega certificados em curso de gestão condominial no Recife