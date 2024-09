A- A+

Churrasco Chefes renomados e atrações musicais marcam a 5ª edição do ChurrasCarva O evento de open food e open bar reúne os maiores especialistas em gastronomia do fogo vivo, no Terraço Carvalheira

Neste sábado, acontece a 5ª edição do ChurrasCarva, a partir das 13h, no Terraço Carvalheira, no Shopping Recife. A grande atração do evento são os cortes de carnes e proteínas nobres, preparados por uma lista de chefs renomados ao redor do fogo.

No Recife, cerca de 3 mil pessoas devem participar do festival. De acordo com a Consultoria Cogo Inteligência Agro, o consumo per capita de carnes no Brasil atingirá um recorde em 2024, estimado em quase 103 kg por habitante.

A distribuidora pernambucana Santista Food Business aproveita a alta concentração de apaixonados por carnes e lança no evento duas exclusividades do seu portfólio: os cortes 100% Angus de origem uruguaia da marca A La Brasa e a picanha australiana O’Connor.

As novidades, consideradas duas pérolas no mundo das carnes nobres, estarão disponíveis em cerca de 20 boutiques de carnes nobres do Recife a partir deste mês. Cada peça ou corte tem valor variando entre R$ 104 e R$ 140.

Para apresentar os cortes durante o ChurrasCarva, duas especialistas na arte de harmonizar fogo e carne: as chefs churrasqueiras Júlia Carvalho e Lígia Kazawa, de São Paulo, foram convidadas por Júlio Vieira Cavalcanti e Claudia Vieira, da Santista Food Business, para preparar seus menus.

A especialidade da chef assadora Lígia Kazawa é o churrasco oriental. No sábado, ela vai preparar o bife ancho A La Brasa, que será servido com batata-doce e molho de gergelim. Já Júlia Carvalho apresentará um menu de picanha na parrilla com arroz cremoso de abóbora e gremolata.

O evento, com a grife e padrão Carvalheira, reúne os melhores chefs do país para um dia de celebração ao churrasco. A Santista aproveita a grande concentração de churrasqueiros para lançar dois produtos exclusivos: as carnes nobres da marca uruguaia A La Brasa e a picanha australiana O’Connor. A distribuidora também se prepara para servir cerca de 200 quilos de batatas fritas e rústicas da Farm Fries.

Segundo Júlio e Claudia Vieira, da Santista, o mercado global de carnes tem a expectativa de atingir US$ 49,44 bilhões em 2024, com crescimento anual de 13,16% entre 2024 e 2028.

De acordo com pesquisa da Consultoria Saga, em parceria com a Qualibest, 80% dos churrascos no Brasil não têm hora para acabar. Em média, os brasileiros fazem 15 churrascos por ano.

Após o ChurrasCarva, a Santista Food Business iniciará uma ação com degustação e promoções nas principais boutiques de carnes nobres da Região Metropolitana do Recife. “A meta é chegar a 20 pontos de venda até o fim deste ano”, planeja Júlio Vieira, que comanda a distribuidora food service com 45 anos de atividades no Nordeste.

Veja também

MERCADO Ouro fecha em alta e mantém rali pela 6ª sessão, com China e geopolítica no radar