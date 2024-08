A- A+

comércio China critica e chama de "decisão unilateral" revisão de tarifas da UE sobre veículos elétricos "A China opõe-se firmemente a isto e está altamente preocupada", disse o representante do Ministério do Comércio

O Ministério do Comércio da China criticou a revisão de tarifas sugeridas pela União Europeia (UE) para veículos elétricos produzidos no país e exportados para o bloco.



Segundo porta-voz do ministério, a medida baseou-se apenas em fatos determinados unilateralmente pela parte europeia, desconsiderando os reconhecidos por ambos os lados, e ainda impõe tarifas elevadas, distorcendo resultados da investigação para discriminar diferentes tipos de empresas chinesas.

"A China opõe-se firmemente a isto e está altamente preocupada", disse o representante do Ministério do Comércio, em declaração realizada nesta terça-feira.

O órgão chinês reiterou que a investigação anti subsídios europeia viola os princípios de "objetividade, justiça, não discriminação e transparência", e que está fora de conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O porta-voz da segunda maior potência mundial fez um alerta para que a UE encontre um acordo com a China e "acelere as discussões sobre soluções adequadas", para que sejam evitados atritos comerciais.



"A China tomará todas as medidas necessárias para defender resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas", afirmou.

Veja também

desoneração Desoneração: Jaques Wagner acrescenta trecho que permite bloqueio cautelar de benefícios do INSS