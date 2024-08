A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS China entra com recurso na OMC contra tarifas da UE a veículos elétricos No início de julho, a Comissão Europeia impôs tarifas adicionais de até 37,6% a fabricantes de veículos elétricos da China

A China entrou com um recurso na Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta sexta-feira, 9, para contestar a adoção pela União Europeia de tarifas adicionais provisórias a importações de veículos elétricos chineses, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

O Ministério do Comércio chinês avalia que decisão da UE carece de base factual e jurídica, viola gravemente as regras da OMC e atravanca a cooperação global no que diz respeito a mudanças climáticas, de acordo com a Xinhua.

No início de julho, a Comissão Europeia impôs tarifas adicionais de até 37,6% a fabricantes de veículos elétricos da China, após investigação concluir que subsídios concedidos pelo governo chinês prejudicam montadoras da UE de forma injusta.



