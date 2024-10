A- A+

NEGÓCIOS Chinesa BYD supera a Tesla, de Elon Musk, após receita subir 24% no último trimestre Gigantes disputam mercado global de carros elétricos. Montadora da China vendeu 1,1 milhão de carros no 3o trimestre, sendo 443 mil com motor apenas elétrico

A BYD conquistou outra vitória sobre a Tesla na quarta-feira, ao reportar receita trimestral que superou a montadora de Elon Musk pela primeira vez desde que as duas empresas começaram a competir diretamente nas vendas globais de veículos elétricos.

A receita da montadora chinesa aumentou 24% ano a ano, para 201,1 bilhões de yuans (US$ 28,2 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de setembro, abaixo das estimativas, mas superando a Tesla, cujas vendas atingiram US$ 25,2 bilhões no mesmo período.

O lucro líquido subiu 11,5% para uma alta histórica de 11,6 bilhões de yuans (US$ 1,6 bilhão), superando o consenso, depois que a BYD vendeu um número sem precedentes de 1,12 milhão de veículos elétricos e híbridos plug-in no último trimestre. A empresa gerou margem bruta de 21,9%.





Seu lucro, no entanto, ainda é ofuscado pelos US$ 2,2 bilhões que a Tesla ganhou. Nos primeiros nove meses, a BYD teve lucro líquido de 25,2 bilhões de yuans (US$ 3,5 bilhões) sobre receita de 502,3 bilhões de yuans (US$ 70,5 bilhões).

A BYD e a Tesla surgiram como ameaças para as montadoras tradicionais, principalmente Volkswagen, Ford, Stellantis e General Motors, que buscam lucratividade enquanto realizam suas transições para veículos elétricos.

Os veículos híbridos são um dos principais contribuintes para o aumento da receita da BYD, sediada em Shenzhen, com os motores atualizados de alguns modelos permitindo mais de 2.000 quilômetros de alcance. Outra parte fundamental da vantagem da BYD é sua cadeia de suprimentos verticalmente integrada, e fabricar mais peças internamente lhe dá uma vantagem de custo e escala para produzir carros mais baratos.

Enquanto isso, a Tesla está lidando com uma linha de veículos elétricos cada vez mais limitada e obsoleta e tem se concentrado mais em aumentar a produção de seu Cybertruck e expandir o uso de seu sistema de automação parcial.

Ainda assim, o potencial de inteligência artificial da Tesla e sua liderança mais longa nas vendas de veículos elétricos ajudaram a consolidar seu lugar como a montadora mais valiosa do mundo. A BYD vem em terceiro, atrás da Toyota, mas à frente da VW, Mercedes e das três gigantes automobilísticas de Detroit.

A BYD também se beneficiou da demanda doméstica ressurgente na China, que foi estimulada por um pacote melhorado de subsídios governamentais nacionais e locais, com o objetivo de levar os consumidores a trocar carros a gasolina por veículos elétricos e híbridos. Essas vendas locais ajudaram a amortecer a resistência contra a BYD no exterior.

Nesta semana, a União Europeia impôs tarifas mais altas, chegando a 45%, sobre veículos elétricos da China, aumentando as tensões comerciais entre as principais potências exportadoras do mundo. A BYD também não vende carros de passeio nos Estados Unidos por causa das tarifas.

As perspectivas de lucro para a BYD no último trimestre parecem ainda mais fortes, já que ela se beneficia dessa posição de liderança em vendas na China, o maior mercado de automóveis do mundo.

Os últimos três meses de qualquer ano são geralmente considerados de alta temporada de compras. E, além dos subsídios, as agências do governo central estão sendo orientadas a impulsionar as compras de veículos elétricos.

A BYD também está a caminho de atingir sua meta anual de vendas revisada de quatro milhões de veículos, com base em sua taxa de execução atual. Ela vendeu cerca de 2,74 milhões de veículos até setembro. O Citibank estima que a BYD pode vender até 500.000 unidades por mês.

A BYD passou de um jogador secundário no concorrido mercado automobilístico da China para entrar no top 10 das montadoras do mundo e, brevemente — no fim de 2023 — superou a Tesla para se tornar a maior vendedora de veículos puramente elétricos no mundo.

Veja também

PLANOS DE SAÚDE MPF aponta insuficiência nas ações da ANS e cobra atuação para coibir abusos de planos de saúde