riqueza Quais são as cidades mais caras do mundo para os expatriados? Veja ranking Mercer avalia 226 locais para medir o custo de vida de trabalhadores remanejados por suas empresas para atuar no exterior. Aluguel pressionou rendimento em 2024, diz consultoria

Hong Kong e Cingapura, os principais hubs financeiros da Ásia, estão no topo da lista de cidades mais caras do mundo para os expatriados. Com isso, pelo segundo ano consecutivo, as cidades suíças - que tradicionalmente lideravam este ranking - não estão mais nos primeiros lugares.

Os altos custos de aluguel fizeram com que essas metrópoles asiáticas superassem Zurique, Genebra, Basileia e Berna no topo da tabela, de acordo com o relatório anual de custo de vida da Mercer para 2024.

Ranking das 30 cidades mais caras do mundo para expatriados

Hong Kong, China Cingapura, Cingapura Zurique, Suíça Genebra, Suíça Basel, Suíça Bern, Suíça Nova York, EUA Londres, Reino Unido Nassau, Bahamas Los Angeles, EUA Copenhague, Dinamarca Honolulu, EUA São Francisco, EUA Bangui, República Centro-Africana Dubai, Emirados Árabes Unidos Tel Aviv, Israel Miami, EUA Djibuti, Djibuti Boston, EUA Chicago, Estados Unidos N'djamena, Chade Washington, D.C., EUA Xangai, China Viena, Áustria Pequim, China Conakry, Guiné Atlanta, EUA Seattle, EUA Paris, França Amsterdã, Holanda

Sobe e desce na lista

Nova York caiu uma posição e ficou em sétimo lugar. Londres ficou em oitavo lugar, subindo nove posições desde a classificação do ano passado.

O relatório da Mercer aponta que o aumento dos custos de moradia e as "tendências voláteis da inflação" estavam pressionando os pacotes de remuneração dos trabalhadores expatriados.

"Os desafios do custo de vida tiveram um impacto significativo sobre as organizações multinacionais e seus funcionários", disse Yvonne Traber, líder de mobilidade global da Mercer, em um comunicado à imprensa, acrescentando:

"Os altos custos de vida podem fazer com que os expatriados (ou seja, pessoas transferidas por suas empresas para trabalharem no exterior) ajustem seu estilo de vida, reduzam os gastos supérfluos ou até mesmo lutem para atender às suas necessidades básicas. Para compensar esses desafios, os empregadores podem oferecer pacotes de remuneração que incluam auxílio ou subsídio para moradia ou outros serviços de apoio."

A Mercer mediu o custo comparativo de mais de 200 itens e serviços — incluindo moradia, transporte, alimentação, vestuário e artigos domésticos — para chegar à sua classificação de 226 cidades.

Confira outros detalhes do ranking:

Sete cidades dos Estados Unidos ficaram entre as 20 mais caras, incluindo Los Angeles (10º lugar), Honolulu (12º) e São Francisco (13º)

Sydney foi o lugar mais caro da região do Pacífico (58º)

Toronto foi a cidade mais cara do Canadá (92ª)

Mumbai foi o destino mais caro da Índia (136º)

Lagos (225º) e Abuja (226º), na Nigéria, caíram para o fim da tabela devido às flutuações cambiais.

