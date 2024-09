CNU: governo divulga relação candidato/vaga; veja os 10 cargos mais disputados

A- A+

O governo divulgou nesta quarta-feira a nova relação de candidatos por vaga do Concurso Nacional Unificado (CNU), considerando apenas os participantes que compareceram à prova no dia 18 de agosto.

O cargo com maior concorrência tem 14,1 mil candidatos para uma vaga.

O posto mais disputado é o de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com especialidade em engenharia civil.

O candidato que for aprovado para o cargo terá que desempenhar atividades administrativas, logísticas, institucionais e legais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No total, 28.534 mil pessoas se candidataram para o cargo, que tem apenas uma vaga disponível na ampla concorrência.

No entanto, apenas 14.191 mil candidatos aplicaram as provas em agosto.

Confira abaixo os 10 cargos com maiores concorrências após o novo cálculo desconsiderando as abstenções:

Bloco 1:

Bloco 1 - Analista de Plan. Gestão, Infra em Info. Geográficas e Estatísticas no IBGE (Engenharia Civil) - 14,1 mil candidatos por vaga

Bloco 1 - Tecnologista no Ministério da Saúde (Engenharia Civil ou Arquitetura) - 10.826 candidatos por vaga

Bloco 1 - Analista de Plan., Gestão, Infra em Info. Geográficas e Estatísticas no IBGE (Arquitetura) -8.896 candidatos por vaga;

Bloco 1 - Analista em Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Engenharia) - 7.883,5;

Bloco 1 - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Ministério da Gestão e Inovação - 6.294,8 candidatos por vaga

Bloco 7

Bloco 7 - Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC - 13.991,8 candidatos por vaga;

Bloco 5

Bloco 5 - Técnico em Assuntos Educacionais no Ministério da Gestão e Inovação (Pedagogia) - 10.798,5 candidatos por vaga;

Bloco 5 - Especialista em indigenismo na Funai (Pedagogia) - 8.320,5 candidatos por vaga;

Bloco 5 - Pesquisador Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais no Incra - 7.548,1 candidatos por vaga.;

Bloco 4

Bloco 4 - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Ministério da Gestão e Inovação - 10.567,2 candidatos por vaga;

No Bloco 8, de nível intermediário, o cargo com maior disputa foi Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Centro-Oeste) do IBGE, com 2.087 candidatos por vaga.

No Bloco 2, a maior concorrência foi para o cargo de Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), na especialidade Tecnologia da Informação, com 3.661,7 candidatos por vaga.

No Bloco 3, a maior relação candidato/vaga, de 5.820,2 foi para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na Especialidade Ambiental, Agrário e Biológicas, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Já no Bloco 6, a maior disputa foi de 1.678,8 candidatos por vaga para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental em qualquer área do conhecimento, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O edital do concurso permitiu que os candidatos pudessem se inscrever para concorrer a mais de um cargo dentro do mesmo bloco. Nesse caso, eles poderão ficar na lista de espera para todas essas opções elencadas no momento da inscrição.

Confira a relação candidato/vaga de todos os cargos:

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco 8 - Nível Intermediário

