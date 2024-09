A- A+

Empreendedorismo Projeto "Seja Pernambuco" é lançado para incentivar o consumo de varejistas do Estado Iniciativa da Aspa com apoio do Governo de Pernambuco promete gerar empregos

Nesta quarta-feira (25), a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) lançou oficialmente o Seja Pernambuco, uma iniciativa voltada ao fortalecimento de agentes de distribuição e pequenos e médios varejistas no Estado, com apoio do governo estadual.

O projeto tem como meta unir a indústria, supermercadistas e agentes de distribuição em um movimento sólido que proporcione sustentação ao pequeno e médio varejista, ajudando-os a manter sua média de faturamento e equilibrar seus resultados em meio às variáveis econômicas atuais.

De acordo com Inácio Miranda, presidente da ASPA, a entidade estima que os mais de 100 agentes de distribuição associados à ASPA, junto aos mais de 26.000 pequenos varejos, empregam cerca de 160 mil pessoas diretamente e 40 mil indiretamente, movimentando aproximadamente R$ 7 bilhões anualmente.

"A participação da indústria como fonte incentivadora do projeto, assim como o envolvimento das redes dos agentes de distribuição, tem sido fundamental para os avanços do Seja Pernambuco.

Contamos com o apoio de empresas como a Mauricéia Alimentos, nossa primeira patrocinadora, além de mais de dez empresários do setor de distribuição, que atuam como padrinhos de grupos de lojas, investindo na visibilidade dos estabelecimentos com materiais da campanha e no treinamento das equipes de loja", destaca Inácio Miranda.

Presenças

O evento, realizado no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), de representantes da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), além do presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Antônio Teixeira.

Também participaram empresários, formadores de opinião e representantes de várias instituições.

Durante o lançamento, a governadora destacou a importância do projeto para a economia local e o incentivo ao consumo nos pequenos e médios empreendimentos.

“O Seja Pernambuco é uma iniciativa que busca incentivar o consumo de pequenos e médios negócios e empreendimentos. Esses negócios são os que mais geram emprego no Brasil, e Pernambuco não é diferente. O incentivo ao consumo desses negócios é fundamental para manter a nossa capacidade de empregabilidade no estado", afirmou.

Investimento

Com um investimento inicial de R$ 1 milhão no primeiro ano, o Seja Pernambuco pretende aquecer o mercado varejista local por meio de uma campanha promocional que premiará os consumidores com diversos itens, como motos, geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupas, TVs e celulares.

A cada R$ 25,00 em compras, os clientes receberão um número da sorte, que poderá ser cadastrado no site da campanha (www.sejapernambuco.com.br) para concorrer aos prêmios.

Consumidor

Um dos focos principais do Seja Pernambuco é resgatar o sentimento de pertencimento e valorização do comércio local, incentivando os consumidores a apoiar os varejos de bairro, que têm um papel fundamental na economia estadual ao manter suas redes de serviços e empregabilidade localmente.

"Sem o consumidor nada disso faria sentido. Queremos que os clientes tenham orgulho de ser e do que é de Pernambuco, e que possam participar de campanhas promocionais de forma acessível, mantendo seus hábitos de compra. Por isso, estabelecemos um tíquete de R$ 25,00, para proporcionar mais chances aos consumidores de se envolverem e ganharem prêmios. Queremos que eles se sintam parte desse movimento em prol do que é da nossa terra, do que faz parte da sua rotina", reforça Miranda.

Expansão

O projeto Seja Pernambuco não terá custo direto para os varejistas participantes, que poderão se inscrever por meio de um acordo de adesão e participar das mecânicas de visibilidade e divulgação em suas lojas.

A expectativa é que, no primeiro semestre de implantação, cerca de 300 pontos de venda estejam cadastrados, com a meta de chegar a mais de 2.000 pontos até o final de 2025.

Na fase inicial, o projeto já conta com a participação de redes credenciadas na Região Metropolitana do Recife, contemplando mais de 150 estabelecimentos em todas as zonas da capital pernambucana.

Infraestrutura

A governadora também mencionou o trabalho da sua gestão para tornar Pernambuco mais atrativo ao empreendedorismo, ressaltando o papel da legislação e investimentos em infraestrutura.

“Estamos modificando toda a legislação tributária para fazer de Pernambuco um estado mais amigável para empreender. Isso aconteceu em parceria com a Assembleia Legislativa e envolve discussões sobre arranjos produtivos, como o polo leiteiro e o polo de confecções”, disse.

Também temos investido em infraestrutura, mobilidade e acesso à água, garantindo que, em todo o estado, possamos gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento local”, completou.

Apoio

Lyra reafirmou o apoio do Governo ao setor e destacou a importância da continuidade do crescimento econômico local.

“O governo de Pernambuco é um grande apoiador de iniciativas como essa. Estamos ajudando o setor por meio de benefícios fiscais e qualificação profissional, garantindo a conexão entre quem busca trabalho e quem oferece oportunidades. Pequenos e médios empreendedores são responsáveis por 70% dos empregos no estado, e nosso objetivo é seguir investindo para continuarem crescendo e gerando empregos nas suas comunidades.”

Participação da Adepe

O presidente da Adepe, Antônio Teixeira, também ressaltou a relevância do projeto para a economia local.

“Essa iniciativa da ASPA melhora a economia do estado. Ainda que a Adepe não tenha sido acionada de início, já me comprometi para que, na próxima, possamos incluir pequenos e médios produtores, como aqueles que trabalham com leite, mel, frutas, para que seus produtos possam ser comercializados nos supermercados locais", afirmou.

Teixeira também ressaltou que a articulação da Adepe se estenderá para além da capital.

"Como agente de desenvolvimento econômico de Pernambuco, não podemos olhar apenas para uma região. Todo programa que fazemos abrange desde o sertão até o litoral, buscando incluir o máximo de municípios e fomentar o crescimento econômico em todo o estado", completou.

Veja também

MERCADO Ouro fecha em alta e mantém rali pela 5ª sessão, fortalecido por fraqueza do dólar