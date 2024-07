Cursos gratuitos: Sebrae-PE oferece 1.280 vagas em capacitações para quem deseja empreender

A- A+

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com 1.280 vagas abertas em Pernambuco para capacitações gratuitas na área de gestão empreendedora. As vagas são do projeto Bora Empreender.



Do total, há 480 vagas para a Região Metropolitana do Recife, distribuídas na capital pernambucana, em Olinda e no Cabo de Santo Agostinho; outras 480, no Agreste (Caruaru e Garanhuns) e mais 320 no Sertão (Serra Talhada e Araripina).



Entre os cursos ofertados, estão como formalizar um negócio, fidelizar um cliente e desbravar as redes sociais, com conteúdos para quem já possui ou pretende iniciar um pequeno negócio, com limite de 40 vagas.



Cada trilha possui oito capacitações, incluindo palestras e oficinas, com duração que varia entre duas e quatro horas, cada.

Segundo o Sebrae, o ideal é realizar a trilha completa, mas também é possível realizar os cursos de acordo com o tema de preferência.

O público-alvo são mulheres e jovens com idades entre 16 e 19 anos, mas qualquer pessoa interessada pode participar.



As inscrições devem ser realizadas neste link. Ao final da capacitação, o participante receberá certificado.

Bora Empreender

Promovido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), o Bora Empreender oferta capacitações gratuitas, organizadas em trilhas formativas, para empreendedores de todo o Estado.

