educação Aulão gratuito para o Enem no Recife oferece 100 vagas para este sábado (3); veja como participar O aulão vai ser no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), localizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife

O Projeto Rumo à Universidade (PRU) está oferecendo mais uma edição do "Aulão PRU Enem", em preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio deste ano.

Ao todo, 100 vagas são ofertadas gratuitamente para a ação, que acontece neste sábado (3), das 14h às 19h. O aulão vai ser no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), localizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife.

"A gente vai fazer um apanhado geral das questões com os conteúdos que mais caem no Enem. A gente organizou bem essa dinâmica para, daqui até a data da prova, abordar o maior número de questões, e os aulões ajudam justamente nesse ponto", explicou a professora e coordenadora do projeto, Jéssica Mendes.

Como se inscrever

Para se inscrever no aulão, é preciso entrar em contato com o endereço de e-mail [email protected]. Lá, o aluno deverá anexar a declaração da escola ou ficha 19. Além disso, é preciso preencher as seguintes informações:

- Nome completo;

- Endereço completo;

- Número do RG;

- Contato telefônico;

- Qual curso deseja fazer na universidade.

A ação é voltada para estudantes da rede pública do 3° ano do Ensino Médio, ou concluintes, independente do ano. No sábado, o aluno também precisa comparecer ao local com uma foto 3x4 e vestir a farda da escola ou camisa branca.

Aulas do projeto são realizadas todos os sábados. - Foto: Silvio Francisco da Silva/PRU

Conheça o projeto

O projeto nasceu em 1993, e, de lá para cá, impacta a vida de cerca de 300 alunos por ano. A iniciativa surgiu para poder preparar estudantes carentes para o vestibular e, de lá para cá, não para de crescer.

Como de costume, o PRU oferece aulas todos os sábados, das 11h às 19h, em salas do CTG. Além disso, também são ofertados conteúdos voltados para estudantes dos 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, que funciona como uma preparação prévia para os conteúdos ofertados no Ensino Médio.

"O projeto tem uma importância tamanha porque oferece ensino para os estudantes que não têm condições de pagar cursos. Oferecemos isso de forma gratuita todos os sábados, com abordagem também para o SSA, para dar também essa possibilidade de acesso para esses alunos para que eles tenham mais condições de se sair bem na prova", começou Jéssica.

"A educação de fato muda vidas. São muitas realidades e é muito imprtante a gente garantir esse acesso a universidades com maior qualidade. São cerca de 300 pessoas por ano atentidas, em um projeto de 30 anos. Hoje, inclusive, temos professores que já foram alunos do projeto, então eles retornam para contribuir para a causa", completou.

O PRU é feito de maneira voluntária e todas as ações são a partir de campanhas de arrecadação. No momento, quem desejar contribuir para o projeto pode fazer transferências em dinheiro via Pix na chave (CNPJ) 42.073.251.000/1-46.



Além disso, mais nove aulões como o deste fim de semana estão previstos para acontecer até outubro, nas semanas que antecedem o Enem.

Neste ano, as provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, serão cobradas as áreas de Linguagens e suas tecnologias, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo dia, os candidatos deverão responder questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

