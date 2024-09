A- A+

Empreendedorismo Sebrae e Sedepe oferecem 1,2 mil vagas para capacitação no programa Bora Empreender em setembro Cursos e oficinas serão oferecidos em oito municípios de Pernambuco, com foco em gestão empreendedora

Empreendedores de diversas regiões de Pernambuco podem aproveitar as trilhas de capacitação em gestão empreendedora do programa Bora Empreender, oferecido pelo Sebrae em colaboração com a Sedepe (Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco).

Em setembro, serão disponibilizadas 1.280 vagas para cursos e oficinas em Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Gameleira, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Caruaru e Arcoverde.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online, através do site do Sebrae. (Confira o link de inscrição abaixo)

Formato das capacitações

Cada trilha de capacitação inclui oito atividades, como palestras e oficinas, com duração de duas a quatro horas cada, totalizando 20 horas de formação.

Os conteúdos são voltados para potenciais empreendedores e para quem já possui um pequeno negócio. Os participantes podem optar por realizar a trilha completa ou escolher cursos individuais.

Os temas abordados incluem finanças, fotografia com celular, formalização de negócios, fidelização de clientes e uso de redes sociais.

O público-alvo do programa são mulheres e jovens entre 16 e 19 anos, mas as capacitações estão abertas a todos os interessados.

Cada oficina oferece até 40 vagas, e os participantes recebem certificados ao final do curso.

Sobre o programa

O Bora Empreender é promovido pelo Sebrae em parceria com a Sedepe.

Como uma das principais iniciativas do programa Qualifica Pernambuco, o Bora Empreender pretende oferecer mais de 300 capacitações gratuitas até o próximo ano, com a expectativa de atingir mais de cinco mil pessoas em todo o Estado.

As primeiras trilhas começaram em junho, no Recife.

Agenda de setembro

Jaboatão dos Guararapes: 16/09, 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 30/09, 17/09 e 02/10.

Paulista: 02/09, 04/09, 09/09, 11/09, 16/09, 18/09, 23/09 e 25/09.

Cabo de Santo Agostinho: 02/09, 04/09, 09/09, 11/09, 16/09, 18/09, 23/09 e 25/09.

Gameleira: 02/09, 03/09, 11/09, 12/09, 17/09, 18/09, 24/09 e 25/09.

Santa Cruz do Capibaribe: 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 30/09, 01/10, 07/10 e 08/10.

Arcoverde: 17/09, 18/09, 19/09, 23/09, 24/09 e 25/09.

Bezerros: 24/09, 26/09, 15/10, 17/10, 22/10, 24/10, 29/10 e 31/10.

Caruaru:

1ª Turma: 05/09, 17/09, 25/09, 07/10, 17/10, 23/10, 28/10 e 05/11.

2ª Turma: 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10.

Para mais informações e inscrições, acesse: Bora Empreender.

