BRASIL Consumo das famílias surpreende no segundo trimestre e salta quase 5% ante 2023 Mercado de trabalho aquecido, alta da renda e gastos do governo com benefícios impulsionam indicador

Com a alta de 4,9% em relação ao segundo trimestre de 2023, o consumo das famílias emplacou um período de 13 trimestres de crescimento consecutivo, na comparação com um ano antes, informou o IBGE nesta terça-feira, que divulgou os dados do Produto Interno Bruto ( PIB) do segundo trimestre.

Na comparação com os primeiros três meses do ano, a alta do consumo das famílias foi de 1,3%, e impulsionou a economia. O PIB no Brasil avançou 1,4% na comparação com o primeiro trimestre, acima do previsto

Para a economista Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria, a força da demanda das famílias surpreendeu positivamente.

Foi uma combinação entre o mercado de trabalho pujante, com geração de empregos e aumento de salários, e o que economistas chamam de “impulso fiscal”, ou seja, aumento de gastos do governo que injetam mais renda diretamente no orçamento das famílias.

Aumento de benefícios

Esse é o caso do aumento de benefícios vinculados ao salário mínimo, como as aposentadorias do INSS, e dos programas de transferência de renda.



O terceiro governo Lula começou mantendo a elevação do benefício do Bolsa Família em R$ 600 por mês, e retomando a política de reajuste do mínimo. Os efeitos dessas medidas parecem estar durando mais do que o imaginado.

— Houve, sim, uma subestimação (nas projeções) do impulso fiscal por todos esses canais — afirmou Alessandra, lembrando que o aumento dos benefícios do INSS que ficam no piso ajuda, principalmente, a renda dos mais pobres. — Outra coisa sempre difícil de captar é o credito.

O crédito seguiu em alta no segundo trimestre. Os juros ainda estavam em nível abaixo do verificado um ano antes — o Banco Central (BC) suspendeu o ciclo de queda na taxa básica Selic (hoje em 10,5% ao ano) em junho, mas, para os tomares finais de empréstimos, o fim do alívio ainda não chegou totalmente.

