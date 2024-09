A- A+

BRASIL IBGE revisa números, e PIB foi teve expansão maior no primeiro trimestre; entenda Dados atualizados apontam para crescimento de 1% nos três primeiros meses do ano

Além de ter crescido acima do previsto por analistas de mercado no segundo trimestre - a expansão foi de 1,4%, contra uma estimativa média de 0,9% - o PIB brasileiro também teve desempenho mais forte nos três primeiros meses deste ano.

O IBGE, como de praxe em toda divulgação do PIB, revisou os dados do trimestre passado para a economia brasileira e constatou que a expansão no início de 2024 foi de 1%, e não de 0,8% originalmente estimado.

Com isso, no primeiro semestre deste ano, o PIB avançou 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O IBGE também revisou os dados do último trimestre do ano passado e, em vez de uma queda de 0,1% no PIB calculada originalmente, constatou agora uma ligeira expansão, de 0,2%.



Outra revisão foi nos dados do segundo trimestre de 2023, neste caso para baixo: a taxa de crescimento do PIB neste período passou de 0,9% para 0,7%.

Veja também

BRASIL Governo anuncia R$ 400 milhões para obras de dragagem no Porto do Rio