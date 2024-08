A- A+

Brasil População brasileira chega a 212,5 milhões, diz IBGE São Paulo continua a ser o estado mais populoso. Roraima é o que mais cresce, com a chegada de milhares de imigrantes venezuelanos todos os anos

A população estimada brasileira é de 212.583.750 habitantes, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O número se refere a 1º de julho de 2024. O crescimento foi de 4,68% em comparação com o ano passado.

Em outubro de 2023, o IBGE estimou 203.080.756 milhões de pessoas. Antes, o Censo de 2022 mostrava 203.062.512 brasileiros.





Com 45.973.194 habitantes, o estado de São Paulo continua sendo o maior do país em número de moradores, ante 44.411.238 no ano passado.

Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21.322.691) e Rio de Janeiro (17.219.679).

O estado em que a população mais cresceu em 2024 foi Roraima, que costuma receber imigrantes venezuelanos, e o que menos cresceu foi Alagoas, segundo as estimativas do IBGE.

O primeiro teve um salto de 12,58% em relação ao ano passado. Já o segundo viu o número de habitantes subir 2,95%.

