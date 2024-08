CNU: lista de espera terá banco com mais de 13 mil pessoas

A- A+

O Ministério da Gestão anunciou nesta quinta-feira (8) que o banco de candidatos aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU) que ficarão em lista de espera terá mais de 13 mil pessoas.



Candidatos classificados ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem. Exame será aplicado no dia 18 de agosto.

Cada um dos oito blocos temáticos do Concurso contará com um banco de candidatos com o dobro do número de vagas imediatas do bloco.



No Bloco 7, por exemplo, serão convocados 1.748 aprovados para as vagas imediatas e outros 3.496 ficarão classificados no banco.

Entrarão para a lista de espera os candidatos que obtiverem a classificação até o limite de duas vezes o número de vagas imediatas do bloco temático, com notas mais altas conforme o cargo e especialidade.

“De acordo com o edital, serão levados em consideração os cargos e as especialidades com suas ordens de ranqueamento escolhidos na inscrição, além de levar em conta as vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência” diz o ministério em nota.

Segundo o ministério, o candidato que não conseguir alcançar uma nota suficiente para passar em sua primeira opção de cargo pode atingir a nota mínima para entrar no seu segundo cargo prioritário, enquanto segue no banco de candidatos para ter a chance de ser chamado posteriormente, mesmo que já tenha assumido o cargo de sua segunda opção.

O mesmo vale para quem for contratado para terceira opção. O candidato poderá seguir no banco de candidatos aguardando ser chamado para sua segunda ou primeira opção sinalizadas no momento de inscrição.

“O candidato concorre a todas as vagas em que se inscreveu dentro do bloco. A classificação depende de ele atingir as notas mínimas de cada cargo e estar classificado dentro do quantitativo estipulado para o Banco, que é de duas vezes o número de vagas imediatas do bloco temático”, diz o assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do MGI e membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, Pedro Assumpção Alves.

Cartão de confirmação

O local de provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi disponibilizado nesta quarta-feira (7) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).



Os candidatos tiveram acesso liberado ao cartão de confirmação de inscrição, que também traz detalhes sobre número de inscrição, data e hora de realização das provas.

Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve:

Acessar a mesma página onde fez a inscrição;

Fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br;

Clicar na Área do Candidato

Cronograma de prova completo

No início do mês o MGI anunciou o novo cronograma do CNU. Inicialmente a aplicação das provas estava prevista para 5 de maio, mas a data foi remarcada para o dia 18 de agosto deste ano, em função das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

Os resultados finais serão publicados no dia 21 de novembro deste ano e a convocação para posse acontecerá em janeiro de 2025.

Confira o cronograma abaixo:

Segundo a pasta, os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data puderam solicitar a devolução da taxa de inscrição do dia 5 a 7 de julho.

O mesmo prazo valia para alteração do local de aplicação da prova, que pode ser solicitado por candidatos residentes do Rio Grande do Sul que fariam provas em outros estados e candidatos de outros estados que fariam prova no RS.



Somente nesses casos, foi permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

Além disso, o novo edital também prevê a realização de uma prova extraordinária caso ocorra algum evento excepcional e imprevisível que inviabilize a aplicação do certame em locais determinados.



Para que isso ocorra, o evento deve atingir um mínimo de 0,5% dos inscritos. Neste caso, as vagas oferecidas serão suplementares.

