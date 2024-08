A- A+

CONCURSO NACIONAL UNIFICADO CNU: vale-alimentação, creche; veja os benefícios além do salário para quem passar no concurso Provas foram realizadas em meados deste mês

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ofereceu mais de 6.640 vagas com salários que chegam até R$ 22,9 mil. Além da remuneração, os inscritos convocados para assumirem os cargos terão direitos a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.

Os benefícios oferecidos a servidores federais podem variar de carreira para carreira. No entanto, alguns deles são garantidos a todos os concursados federais, inclusive aqueles que passaram no CNU.

Confira abaixo a lista:

Auxílio-alimentação - R$ 1 mil

Auxílio-saúde - R$ 215

Auxílio-creche - R$ 484,90

Auxílio de transporte coletivo - servidores que usam transporte público tem direito a um valor mensal calculado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte e o desconto de 6% sobre o vencimento básico proporcional aos dias utilizados

Licença sem remuneração - servidores têm direito a licença sem remuneração para assumirem mandatos em federações, associações de classe, sindicatos, entidades fiscalizadoras ou sociedades cooperativas.

Alguns desses benefícios ganharam reajustes neste ano, é o caso do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio creche, que tiveram aumentos de 51,9%, 49,30% e 50,7%, respectivamente.

Enquanto isso, o governo ainda está em processo de negociações para reajustes salariais em categorias do serviço público em 2025. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), já foram fechados 32 acordos com representantes de diversas carreiras dos servidores públicos federais, que representam cerca de 90% da força de trabalho do serviço público federal.

Estes reajustes também valerão para os aprovados no CNU. Quase um milhão de pessoas fizeram a prova no último dia 18.

Confira o cronograma completo do concurso:

10 de setembro - Disponibilização da imagem do cartão-resposta

8 de outubro - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de outubro - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de outubro - Convocação para o envio de títulos

9 e 10 de outubro - Envio dos títulos

17 de outubro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de outubro - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25 de outubro - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3 de novembro - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

2 e 3 de novembro - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4 de novembro - Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de novembro - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de novembro - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de novembro - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de novembro - Previsão de divulgação dos resultados finais

Janeiro 2025 - Início da convocação para posse e cursos de formação

