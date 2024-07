A- A+

apagão Com apagão cibernético, algumas distribuidoras de energia relataram problemas O apagão cibernético atingiu serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) informou nesta sexta-feira, 19, que algumas concessionárias do setor elétrico relataram problemas em seus sistemas comerciais e de atendimento ao consumidor.



A entidade cita como exemplo call centers e aplicativos. Os despacho de equipes de campo também foram afetados e estão sendo atendidos, alternativamente, via rádio.

Em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que não houve impacto em seus sistemas computacionais, bases de dados e plataformas de atendimento ao consumidor.

"A atividades continuam operando normalmente. Também não houve impactos no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, com isso, não há intercorrências na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN)", disse a Aneel em nota.

O apagão cibernético atingiu serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo. A interrupção nos serviços foi atribuída a uma atualização nos sistemas da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, com impacto na Microsoft.

