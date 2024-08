A- A+

federal reserve Com dados dentro do esperado, provavelmente será apropriado cortar juro em setembro, diz Fed Vários membros notaram que progresso na inflação e o aumento na taxa de desemprego justificaria corte de 25 pontos-base

A "vasta maioria" dos membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) diz que provavelmente será apropriado cortar a taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária, em setembro, caso os dados econômicos continuem vindo dentro do esperado, revela a ata da mais recente reunião de política monetária da instituição, divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 21.

Vários membros notaram que progresso na inflação e o aumento na taxa de desemprego justificaria corte de 25 pontos-base em já na reunião realizada em 30 e 31 de julho.

Muitos dirigentes comentaram que a política seguia restritiva. A maioria dos dirigentes, contudo, enfatizou importância de manter postura dependente de dados.

O documento cita que a previsão de inflação da equipe foi ligeiramente menor do que a preparada para a reunião anterior, refletindo dados recebidos e o menor nível projetado do uso de recursos.

No encontro, "esperava-se que a inflação medida pelo índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) total e básica diminuísse ainda mais, à medida que a demanda e a oferta nos mercados de produtos e trabalho continuarem a se mover para um melhor equilíbrio", diz o texto.

Até 2026, os membros esperam que a inflação fique em torno de 2%.

