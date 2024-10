A- A+

Vagas abertas Com mais de 90 vagas abertas, programa jovem aprendiz tem vagas disponíveis para Recife e Jaboatão Jovens que estão no ensino médio ou que já concluíram a educação básica, podem se inscrever através do site

A TIM está com mais de 90 vagas abertas para várias regiões do Brasil, incluindo Pernambuco. As vagas são para o Programa Jovem Aprendiz 2024.



Em Pernambuco, são 4 vagas para o Recife e uma para Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.



As oportunidades são para ocupar vagas nas áreas administrativa e de loja.



O programa tem o objetivo de preparar jovens que estão com o ensino médio concluído ou em andamento.

Para concorrer, os jovens precisam também ter entre 18 e 24 anos poderão se inscrever até o dia 11 deste mês, através do site.do programa.



A empresa oferece assistência médica e odontológica, benefício medicamentos, vale-alimentação ou refeição, vale-transporte, aparelho celular com internet ilimitada e franquia de voz, Gympass e curso de inglês.

O programa conta com auxílio para quem tem filhos de até dois anos de idade e reembolso creche.



A empresa informa que os jovens terão acompanhamento frequente do programa, para garantir que possam aproveitar as oportunidades de aprendizado e crescimento.

A operadora almeja inspirar e capacitar os jovens através de uma capacitação inovadora, alinhada às exigências do mercado digital, que está em constante transformação. Os jovens terão acesso a ferramentas que os ajudarão a desenvolver habilidades como trabalho em equipe, comunicação eficaz e pensamento crítico.

A iniciativa tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho com foco nos desafios da transformação digital e em uma jornada de desenvolvimento totalmente customizada e focada no mindset digital.





