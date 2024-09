Gerdau tem vagas abertas para curso gratuito sobre empreendedorismo

A- A+

A Gerdau, empresa produtora de aço, está com 35 vagas gratuitas abertas para curso de mentoria e capacitação no Recife.

As vagas do projeto Gerdau Transforma estão direcionadas para pessoas maiores de 18 anos que empreendem ou desejam empreender.

O curso será de 14 a 18 de outubro, presencialmente, no bairro de Coqueiral, na Zona Oeste da Cidade.

Os candidatos às vagas podem se inscrever através do site oficial (confira ao final do texto).

O curso será ministrado por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social, parceira do Projeto Gerdau Transforma.

Profissionais das áreas de Marketing e Administração, que possuem seus próprios negócios, também passarão orientação.

Os participantes irão aprender a desenvolver habilidades a partir do uso de ferramentas de gestão. Com os aprendizados, poderão abrir ou estruturar seus próprios negócios de maneira organizada e orientada.

No período de 90 dias, os alunos do curso também poderão contar com o apoio de consultores especializados em negócios. Esse tempo de acompanhamento será essencial para que consigam botar em prática o que aprenderam.

O líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, Paulo Boneff, falou sobre o objetivo do Gerdau Transforma e a importância da educação empreendedora.

“O empreendedorismo tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e o programa Gerdau Transforma tem por objetivo ajudar a capacitar profissionais informais e autônomos, transformando ideias e sonhos em um negócio rentável. A educação empreendedora é um dos pilares estratégicos da nossa atuação social e, com esse projeto, reafirmamos nosso compromisso em empoderar pessoas que possam construir um novo futuro e em ser parte das soluções aos desafios da sociedade”, pontua Boneff.

Serviço

Gerdau Transforma

Curso presencial e gratuito de mentoria e capacitação

Onde: Igreja Batista Nacional de Coqueiral - Rua Coripós, 91 - Coqueiral

Quando: 14 a 18 de outubro de 2024

Horário: 19h às 22h

Inscrições em site do Gerdau Transforma.

Veja também

MERCADO Ouro fecha em alta e mantém rali pela 6ª sessão, com China e geopolítica no radar