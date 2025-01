A- A+

LEVANTAMENTO Com Selic a 13,25%, Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial de juros reais País, que tem taxa de 9,18%, só perde para a vizinha Argentina

Com Selic a 13,25%, o Brasil ocupa a segunda colocação no ranking mundial de juros reais, abaixo apenas da Argentina, primeira colocada. O país fica com juros reais de 9,18%, enquanto a Argentina tem juros reais de 9,36%.

Na terceira colocação aparece a Rússia (taxa real de 8,91%), seguida de México (5,52%), Indonésia (5,13%) e Colômbia (5,01%).

— O cenário para a alta de juros foi catalisado pela questão fiscal, a insistência arrecadatória do governo e a sinalização em um pacote ruim de controle de gastos, com uma série mais de indicadores inflacionários pressionados. A postura do Federal Reserve (o banco central americano) de não baixar os os juros mantém o dólar pressionado — diz Jason Vieira, economista e responsável pelo ranking.

Em dezembro de 2024, a taxa de juros real do Brasil era de 9,48%, segundo o site MoneYou, só ficando atrás da Turquia.

A taxa real é calculada com base na inflação de 5,50% projetada para os próximos 12 meses, segundo o relatório Focus do Banco Central, e a taxa de juros DI a mercado dos próximos 12 meses no vencimento mais líquido, que é janeiro de 2026.

Veja o ranking dos juros reais:

Argentina: 9,36%

BRASIL: 9,18%

Rússia: 8,91%

México: 5,52%

Indonésia: 5,13%

Colômbia: 5,01%

Republica Tcheca: 3,30%

África do Sul: 2,95%

Filipinas: 2,57%

Hong Kong: 1,99%

Fonte: Site MoneYou

