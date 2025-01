A- A+

Juros Selic: Copom aumenta taxa básica de juros para 13,25% Entre os motivos para a elevação de um ponto percentual da Selic, pelo Banco Central (BC), estão o agravamento da alta do dólar e o aumento do preço dos alimentos

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (29), aumentar de 12,25% para 13,25% ao ano a taxa básica de juros, a Selic. Esta é a primeira reunião sob o comando do novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

Entre os motivos para a elevação de um ponto percentual estão o agravamento da alta do dólar e o aumento do preço dos alimentos.

Elevação

A Selic em 13,25% representa a quarta elevação consecutiva da taxa. Em 2024, de junho a agosto, a Selic chegou a 10,5% ao ano. Após isso, em setembro do mesmo ano, a taxa começou a ser elevada, com uma alta de 0,25 ponto, uma de 0,5 ponto e uma de um ponto percentual.

Indústria

Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), classificou o aumento da taxa Selic como “a crônica de uma morte anunciada” de cultura dos juros altos.

“A ponderação é de que a esperada continuidade do ciclo de alta dos juros desconsideraria os esforços em curso na política fiscal e na atividade econômica e traria efeitos negativos sobre a criação de emprego e renda”, enfatizou a entidade.

Ainda na nota, a CNI afirmou que os diversos setores econômicos defendem um pacto nacional, balizado por elementos que levem o Brasil à prosperidade.

“Isso significa criar um consenso em torno de metas fiscais e de políticas econômicas estruturantes, garantindo estímulos seletivos que assegurem a continuidade dos investimentos, voltado para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social a médio e longo prazos”, destacou.

Segundo a CNI, o crescimento da Selic adia o investimento na modernização e expansão da matriz de produção do setor industrial.

“Insistir no aumento da Selic, considerando que já tem embutidos juros reais de cerca de 7%, faz com que o setor industrial adie investimentos essenciais, voltados à modernização ou expansão da sua matriz de produção, deixando de melhorar sua produtividade e desperdiçando oportunidades de contribuir com o crescimento do País”, destacou.

