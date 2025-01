A- A+

PIB Pernambuco cresce acima da média nacional e impulsiona economia do Nordeste Com diversidade de investimentos, crescimento do PIB em Pernambuco é superior à média nacional

A economia do Nordeste continua a ganhar destaque no cenário nacional, consolidando-se como um dos principais motores do crescimento do Brasil. Em 2024, a região apresentou um avanço de 3,8% no Produto Interno Bruto (PIB), superando a média nacional de 3,5%.

Pernambuco, um dos Estados que mais se destacaram, registrou um crescimento de 3,6% no período, conforme apontado pelo levantamento Resenha Regional, divulgado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em janeiro de 2025.

Especialistas atribuem esse desempenho positivo à ampliação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional, ao fortalecimento do empreendedorismo e à diversificação dos investimentos. O crescimento do Estado pernambucano reflete a robustez de setores estratégicos como indústria, comércio e agronegócio, além da crescente atuação do cooperativismo como catalisador da economia local.

De acordo com Antonio Cleber Zequetto, Gerente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Central Sicredi Nordeste, instituições financeiras cooperativas têm papel fundamental na expansão econômica.

"Quando a economia cresce, as cooperativas conseguem expandir suas operações e atrair mais associados, fortalecendo as comunidades locais", explica o especialista. "Essas ações estão profundamente enraizadas na essência do Sicredi. Ao fomentar a educação e o envolvimento social, o cooperativismo garante que nossas iniciativas não apenas beneficiem os associados, mas também criem um impacto duradouro nas comunidades", acrescenta.

Para 2025, a expectativa é que o Nordeste continue superando a média nacional, com previsão de crescimento de 3,5%, acima da estimativa de 3% para o Brasil. Segundo Zequetto, o cooperativismo deverá acompanhar esse avanço, impulsionando ainda mais o desenvolvimento socioeconômico da região.

"A expansão do cooperativismo no Nordeste é vital para o desenvolvimento econômico da região. Por meio de iniciativas como o Programa Crescer, por exemplo, oferecemos treinamentos que capacitam nossos associados e a comunidade", comenta. "Isso educa a comunidade sobre o valor e os benefícios do cooperativismo, aumentando oportunidades de emprego, geração de renda e expansão de comércios e serviços locais onde as cooperativas atuam", conclui o especialista.

