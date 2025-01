Economia do Nordeste cresce 5,5% em 2024, aponta Sudene

A- A+

A economia do Nordeste registrou um crescimento de 5,5% entre outubro de 2023 e outubro de 2024, segundo dados divulgados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) durante o seminário “Brasil em Números”, realizado nesta quarta-feira (29) na sede da autarquia. O estudo teve como base dados do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas e do Índice de Atividade Econômica do Banco Central.

O coordenador-geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação da Sudene, José Farias, destacou que o crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, pelo aumento do consumo e pela elevação da renda na região. Ele também ressaltou que, ao longo da última década, o déficit do comércio exterior nordestino caiu de R$ 10 bilhões para R$ 3 bilhões, refletindo um avanço nas exportações. No entanto, a diversificação da pauta exportadora ainda é limitada e concentrada nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão.

Desafios e oportunidades para 2025

Diante desse cenário, Farias apontou a necessidade de adesão às iniciativas da Nova Indústria Brasil e do fortalecimento das cadeias produtivas regionais, incluindo os estados menores. O objetivo é ampliar a participação da região no comércio exterior e reduzir a desigualdade econômica interna.

Outro desafio destacado no evento foi a alta taxa de informalidade no mercado de trabalho nordestino. Apenas 26% dos trabalhadores possuem carteira assinada, e a renda média na região é um terço menor que a nacional. “Embora alguns estados tenham crescido mais de 10% em 2024”, pondera.

Para reverter esse quadro, a Sudene defende o fortalecimento das cadeias produtivas locais, a ampliação do acesso ao crédito produtivo e o estímulo à industrialização. "Temos muito espaço para crescer e até retomar o passado recente", afirmou Farias, ressaltando a importância de recursos do Banco do Nordeste (BNB), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da própria Sudene para impulsionar a nova industrialização do Nordeste.

Seminário "Brasil em Números"

A 15ª edição do seminário “Brasil em Números” reuniu especialistas e professores colaboradores que analisam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O evento incluiu palestras sobre demografia, transportes e comércio exterior, e serviu como espaço para troca de conhecimentos e experiências.

Durante o evento, também foi anunciado o lançamento próximo da publicação “Nordeste em Números”, um recorte regionalizado da edição “Brasil em Números”, que já está disponível nos formatos online, e-book e impresso, em português e inglês. A iniciativa conta com o apoio do IBGE, Sudene, Banco do Nordeste e Governo de Pernambuco.

Veja também