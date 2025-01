Sudene e IBGE anunciam o lançamento do "Nordeste em Números" para subsidiar políticas públicas

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciaram nesta terça-feira (28), em evento realizado no Instituto Ricardo Brennand, na capital pernambucana, o lançamento do “Nordeste em Números”, uma publicação que reunirá dados detalhados sobre a realidade social, econômica e ambiental da região. A obra, que é fruto de uma parceria entre as duas instituições, será um recorte regional do tradicional “Brasil em Números”, já em sua 32ª edição.

De acordo com os organizadores, o objetivo do levantamento é servir como base de consulta para gestores públicos, empreendedores e pesquisadores interessados no desenvolvimento do Nordeste. O documento apresentará indicadores relacionados ao Produto Interno Bruto (PIB), à Produção Agrícola Municipal (PAM) e a outros aspectos socioeconômicos do semiárido e das áreas de abrangência da Sudene.

Durante o anúncio, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do planejamento regional. Segundo ele, o trabalho reforça o protagonismo da autarquia na busca por soluções para o Nordeste.

“Estamos reposicionando a Sudene, devolvendo a ela o protagonismo de pensar o futuro e as oportunidades do Nordeste. A Região já cresce mais do que o Brasil. Não se faz planejamento sem ter informação que nos dê base para as decisões mais assertivas. E isso fundamentou a parceria com o IBGE. Este é um ponto de inflexão para avançarmos no processo de reconstrução da cidadania dos nordestinos. O Nordeste em Números é isso”, afirmou o superintendente.

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, também ressaltou a relevância da publicação. Para ele, o Brasil atravessa um momento de transformações geoeconômicas, marcado por mudanças na dinâmica populacional, como a interiorização e a desmetropolização.

“Estamos vivendo uma profunda mudança geoeconômica no Brasil. Hoje o País atravessa uma inflexão demográfica, em um processo de desmetropolização e interiorização. Para sabermos para onde queremos ir, precisamos saber onde estamos. E o papel do IBGE é contribuir também com a regionalização das informações, destacando a realidade do Nordeste para o enfrentamento das diferenças regionais”, destacou.

As equipes técnicas da Sudene e do IBGE, com o apoio do Banco do Nordeste, estarão envolvidas na elaboração do material, que deve ser lançado ainda este ano. A expectativa é de que a publicação se torne uma ferramenta de consulta estratégica, tanto para a gestão pública quanto para investidores interessados no potencial econômico do Nordeste.

Planejamento

Na mesma ocasião, o IBGE apresentou o Plano de Trabalho para 2025, que prevê ações voltadas à modernização das estruturas institucionais, ao desenvolvimento de novas pesquisas e à capacitação de gestores municipais. A Sudene será parceira em diversas iniciativas, como a formação de gestores em 200 municípios da sua área de atuação e a adoção de inteligência artificial para a formulação e avaliação de políticas públicas.

Entre as atividades previstas estão ainda a participação em eventos internacionais, como a COP30, e a realização de encontros regionais e nacionais que discutam o uso de dados para o desenvolvimento sustentável.

Veja também