Sudene aprova R$ 50 milhões para empreendimento em João Pessoa

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou a liberação de R$ 50 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a construção do Jampa Ocean Palace Resort, em João Pessoa, na Paraíba. O empreendimento, que integra o Complexo Turístico de Cabo Branco, terá investimento total de R$ 247 milhões e funcionará no modelo all inclusive, ocupando 43 mil metros quadrados.

O projeto prevê a construção de 405 apartamentos e uma ampla estrutura de lazer, com previsão de conclusão em 2026. Durante a construção, serão gerados 3.500 empregos diretos e indiretos. Já na operação plena, o número de vagas chegará a 2.600, somando mais de 6 mil postos de trabalho.

Danilo Cabral, superintendente da Sudene, destacou a importância do turismo para a região: “A aprovação deste recurso reforça a estratégia de diversificar a carteira de investimentos do FDNE. O turismo é um setor essencial para o desenvolvimento do Nordeste, pois amplifica os efeitos dos investimentos realizados”.

O coordenador-geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento da Sudene, Wandemberg Almeida, também ressaltou os benefícios do projeto, apontando seu impacto na geração de empregos e no desenvolvimento econômico da região.

Além do investimento no resort, a Sudene firmou recentemente um acordo de cooperação com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para incentivar soluções inovadoras no setor turístico do Nordeste, ampliando os efeitos econômicos e sociais na área de atuação da autarquia.

Veja também