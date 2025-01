Sudene autoriza R$ 400 milhões do FDNE para a Transnordestina

A- A+

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) liberou R$ 400 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a Ferrovia Transnordestina. O valor integra o aditivo de R$ 3,6 bilhões aprovado para financiar a continuidade das obras do projeto, considerado estratégico para a infraestrutura logística da região.

A Transnordestina possui 1.200 km de extensão e atravessa 53 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, conectando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto de Pecém, no Ceará. A ferrovia é projetada para escoar grãos, minérios, combustíveis e outros produtos, com o objetivo de reduzir custos logísticos e impulsionar atividades econômicas locais.

De acordo com a Sudene, o financiamento aprovado pelo FDNE busca viabilizar a conclusão da obra, que faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O superintendente da autarquia, Danilo Cabral, destacou que o projeto é importante para a logística e o desenvolvimento econômico da região.

“A decisão mostra o compromisso da Sudene com esta que é a obra mais importante do Nordeste para melhorar a logística e a geração de novos negócios e oportunidade de geração de emprego e renda”, comentou

O diretor de fundos e incentivos da Sudene, Heitor Freire, também avaliou que a ferrovia pode ampliar a competitividade do Nordeste ao reduzir custos de transporte e conectar mercados, melhorando o ambiente de negócios regional.

“É um projeto vital para o Nordeste, que ampliará a competitividade da região ao reduzir custos com transporte e conectar mercados, melhorando o ambiente de negócios do Nordeste”, avaliou.

O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste é um dos principais instrumentos financeiros para a execução da Transnordestina. Em dezembro, durante a oficialização do aditivo de R$ 3,6 bilhões, o presidente Lula afirmou que a ferrovia é essencial para a competitividade e a integração econômica do Nordeste. “Não há como sermos competitivos sem ferrovias”, frisou o chefe do Poder Executivo.

