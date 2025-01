Sudene e IBGE oferecem oficinas sobre políticas públicas na era digital

A- A+

A Casa Brasil IBGE Sudene está oferecendo a oficina de “Políticas Públicas na Era Digital: Dominando os dados do IBGE”, durante os dias 27 e 28 de janeiro.

As aulas são gratuitas e acontecem de forma presencial, no horário das 9h às 12h. As inscrições ocorrem de forma presencial, na sede de Sudene, localizada na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem. As aulas também são ministradas no local.

Durante a atividade, as turmas recebem orientações sobre a melhor utilização de dados e informações nas plataformas do IBGE para a construção de políticas públicas e produção científica.

De acordo com a organização, os encontros também buscam disseminar o acesso aos dados e informações presentes nas plataformas digitais do IBGE, além de facilitar o acesso a informações regionalizadas sobre economia, indicadores sociais e pesquisas sobre temas de interesse público.

