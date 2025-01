A- A+

Obras Governo de Pernambuco lança licitação para obras na Avenida Caxangá Gestão estadual também irá requalificar e construir estações de BRT nos Corredores Norte-Sul e Leste-Oeste em parceria com o governo federal a partir de recursos do Novo PAC

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação para a execução de intervenções remanescentes na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O edital, publicado pela Secretaria de Administração (SAD) na última terça-feira (28), prevê melhorias em 13 estações do sistema BRT, com investimento estimado de R$ 3.918.502,26.

A intervenção busca concluir as obras iniciadas para a Copa do Mundo de 2014, que permaneciam inacabadas. A sessão para definição da empresa responsável pelas obras está marcada para o dia 13 de fevereiro. Entre as estações que receberão melhorias estão Abolição, Zumbi, Getúlio Vargas, Forte do Arraial, Parque do Cordeiro, Caiara, BR-101, Riacho Cavouco, Engenheiro Poeta, Capibaribe, Padre Cícero, Barreiras e Areinha, além do trecho de acesso à Estrada de Aldeia (PE-027).

"O alargamento da Avenida Caxangá nos trechos das estações de BRT localizadas nesta importante via que corta a Zona Oeste do Recife representa o pagamento de uma dívida antiga do Estado para com os pernambucanos. Com essa intervenção, vamos ajudar a melhorar a mobilidade na nossa capital, otimizando o deslocamento não apenas de quem usa carro, mas sobretudo transporte público. Também iremos recuperar sete estações de BRT e construir outras oito para que os usuários do sistema de transporte público de passageiros sejam tratados com mais dignidade", destacou a governadora Raquel Lyra.

Requalificação das estações de BRT

O projeto também inclui um amplo pacote de requalificação de corredores de transporte na Região Metropolitana do Recife, com investimentos de mais de R$ 258 milhões, assegurados pelo governo estadual em parceria com a União, por meio do Novo PAC.

No Corredor Norte-Sul, sete estações serão recuperadas, e duas novas serão construídas: Estação Cruz de Rebouças, em Igarassu, e Estação Matinha, em Paulista. Já no Corredor Leste-Oeste, que abrange a Avenida Caxangá até Camaragibe, serão implantadas seis novas estações.

O pacote de investimentos ainda contempla a modernização de três terminais integrados: Terminal de Camaragibe, Terminal da PE-15 e Terminal Pelópidas Silveira, além da instalação de novas passarelas e semáforos inteligentes para aprimorar a fluidez do trânsito nas faixas exclusivas de BRT.

Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena, a previsão é que as obras no Corredor Norte-Sul sejam concluídas até o final do ano, com a entrega das novas estações prevista para o primeiro trimestre do ano seguinte.

"Não se trata de uma ampliação ao longo de toda a via, mas sim de intervenções pontuais para melhorar o fluxo nesses trechos”, explicou Sena.

