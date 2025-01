Caxangá Golf & Country Club realiza cerimônia de posse da nova diretoria

A- A+

O Caxangá Golf & Country Club promoverá, nesta quinta-feira (30), a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2025-2026. O evento marcará a transição da gestão, com a oficialização de Carolina Sultanum como presidente e Gabriel Borba como vice-presidente.

A cerimônia de posse acontecerá no Lounge do Caxangá Golf & Country Club, na Zona Oeste do Recife, às 19h.

A solenidade contará com a presença de sócios, convidados e autoridades, reforçando a tradição e o compromisso do clube com a excelência na gestão esportiva e social.

