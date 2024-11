A- A+

PERNAMBUCO 39º Aberto do Caxangá Golf & Country Club se inicia nesta sexta (1), no Recife Competição conta com diversas categorias, como masculina, feminina, sênior e juvenil

A cidade do Recife sedia, a partir desta sexta-feira (1), o 39º Aberto do Caxangá Golf & Country Club. A competição, voltada para jogadores profissionais e amadores, é uma das mais importantes do esporte na região Nordeste. O evento vai até o próximo domingo (3).

A disputa acontece em diversas categorias: masculina, feminina, sênior e juvenil. A cerimônia de premiação acontece na tarde do domingo (3), com uma programação que inclui diversas atividades e sorteio de prêmios.

A expectativa é que cerca de 150 pessoas por dia participem do evento, entre jogadores, entusiastas do esporte, familiares e sócios do Caxangá Golf & Country Club.

O 39º Aberto do Caxangá Golf & Country Club tem realização do Caxangá Golf & Country Club, com apoio da Federação Pernambucana de Golfe (Fepeg), Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) e Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews (R&A, da Escócia).



