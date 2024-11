A- A+

Futebol Pernambucano Central anuncia contratação do goleiro César Tanaka, ex-Salgueiro Defensor é o primeiro reforço anunciado para a temporada de 2025

Dando início ao planejamento para a temporada de 2025, o Central anunciou nesta sexta-feira (1) a contratação de seu primeiro reforço: o goleiro César Tanaka, de 31 anos.

Tanaka é um velho conhecido da torcida pernambucana, tendo atuado por cinco temporadas no Campeonato Pernambucano, defendendo o Salgueiro. Ele foi um dos protagonistas na conquista do título estadual inédito do Carcará em 2020.

Em seu currículo, o goleiro também possui passagens por clubes como Parnahyba-PI, América-RN, Icasa-CE e Inter de Lages-SC.

Central em 2025

Na temporada de 2025, a Patativa irá disputar o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro. A vaga na competição nacional foi garantida após o acesso do Retrô à Terceira Divisão.

Veja também

FÓRMULA 1 GP de São Paulo: Verstappen sofre punição e perde 5 posições no grid de largada