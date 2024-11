Petrolina: Fera anuncia reforços para a disputa do Campeonato Pernambucano em 2025

A- A+

Com foco na temporada de 2025, o Petrolina anunciou um pacote de reforços para a disputa do Campeonato Pernambucano. Desde a chegada do técnico português Rui Sacramento, no início de outubro, a Fera reforçou seu elenco com seis jogadores, nas posições de zagueiro, volante, atacante, lateral e meio-campo.

Conheça os novos jogadores que irão vestir a camisa da Fera Sertaneja em 2025:

Vitinho (meia)

A primeira contratação anunciada foi o meia Vitinho, de 23 anos. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador também passou pela base do Red Bull Bragantino. Como profissional, atuou por Camboriú, Osasco Audax e Audax Rio, onde disputou a Copa Rio e a Segunda Divisão do Campeonato Carioca. Em 19 partidas pelo Audax Rio, seu último clube, Vitinho marcou cinco gols e deu duas assistências.

Daniel Oliveira (zagueiro)

A Fera também oficializou a contratação do zagueiro Daniel Oliveira, de 26 anos, revelado pelo Athletico Paranaense. O atleta possui passagens por Maringá, América-RN e Rio Branco-PR. Em 2024, jogou pelo Andraus, Patrocinense e Patriotas-PR, totalizando 13 no ano.

Juan Cássio (volante)

Para fortalecer o sistema defensivo, o Petrolina contratou Juan Cássio, de 22 anos, para a posição de volante. Formado na base do Jacuipense, ele atuou profissionalmente pelo Confiança e, mais recentemente, pelo Ipatinga. Nesta temporada, entrou em campo 17 vezes, atuando no Campeonato Sergipano e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Neto (lateral-esquerdo)

Na lateral-esquerda, Neto, de 26 anos, será o reforço para a Fera Sertaneja. O jogador teve passagens por Ponte Preta, Atlético de Alagoinhas, Ipatinga e Democrata, e na última temporada defendeu o Costa Rica.

Édson (atacante)

A primeira contratação do setor ofensivo é o atacante Édson, de 26 anos, natural de Feira de Santana/BA. Formado nas categorias de base do Vitória, ele atuou profissionalmente por Doce Mel, Confiança e Moto Club no Brasil. Em Portugal, vestiu as camisas do Marinhense e Santa Maria. Em 2024, Édson estava no SSA FC, e atuou em nove partidas na Segunda Divisão do Campeonato Baiano.

Kiko (volante)

Entre os reforços anunciados, Kiko é um velho conhecido da torcida da Fera. O volante de 26 anos renovou seu contrato com o Petrolina por mais uma temporada. Ele já atuou pelo clube nas temporadas de 2023 e 2024 e, neste ano, esteve emprestado ao Frei Paulistano, onde disputou oito jogos na Segunda Divisão do Campeonato Sergipano.

