A- A+

superávit Comércio exterior brasileiro fecha 2024 com superávit de US$ 74,5 bilhões Em dezembro, o resultado foi de um saldo positivo de US$ 4,8 bilhões

A balança comercial brasileira encerrou 2024 com um saldo positivo de US$ 74,5 bilhões. O superávit é resultado de US$ 337,03 bilhões em exportações e US$ 262,4 bilhões em importações. Este é o segundo maior saldo comercial registrado na série histórica. Os números foram anunciados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O saldo positivo acontece quando a soma das exportações é maior do que a soma das importações. Se o contrário ocorrer, é registrado saldo negativo.

Segundo a secretária-executiva de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, o desempenho do comércio exterior brasileiro no ano passado foi positivo.

— Foi um ano muito positivo para o comércio exterior brasileiro, foi um ano em que as exportações tiveram um desempenho muito positivo, nós tivemos um resultado de manutenção do patamar elevado das exportações brasileiras em 2024 — disse em entrevista coletiva nesta segunda.

As exportações diminuíram 0,8% em relação ao ano anterior. Já as importações tiveram um aumento de 9%. Enquanto isso, o saldo foi 24,6% menor do que o registrado em 2023, que somou US$ 98,9 bilhões, recorde para série histórica.

Tatiana Prazeres atribui o ligeiro recuo das exportações no ano passado a uma queda no preço de venda no mercado internacional de produtos importantes para a balança comercial brasileira.

— Uma queda de 0,8% em valor, que é reflexo de uma queda de preços internacionais de produtos que são relevantes na nossa pauta exportadora, como é o preço da soja, do minério de ferro e do petróleo — explicou.

A corrente de comércio, que considera o valor total das importações e exportações, chegou a US$ 599,5 bilhões. Este também é o segundo melhor resultado da série.

2025

Segundo as estimativas do MDIC, o saldo deve ficar entre US$ 60 bilhões a US$ 80 bilhões no ano que vem. As importações devem atingir entre US$ 260 bilhões e US$ 280 bilhões, enquanto as exportações devem somar de US$ 320 billhões a US$ 360 bilhões.

Principais produtos

Entre as exportações, produtos historicamente importantes para balança comercial brasileira, como a soja, registraram uma queda de vendas para o comércio exterior. No entanto, a venda de mercadorias como óleo bruto de petróleo e combustíveis apresentaram alta no ano passado.

Exportações

Óleos brutos de petróleo: US$ 44,84 bilhões, alta 5,2%

Soja: US$ 42,94 bilhões, queda de 19,4%

Minério de ferro: US$ 29,84 bilhões, queda de 2,4%

Açucares e melaços: US$ 18,63 bilhões, alta de 18,1%

Óleos combustíveis: US$ 11,69 bilhões, alta de 3,9%

Já nas importações, os óleos combustíveis somaram o maior valor. A importação de motores e veículos, por sua vez, registrou o maior crescimento em 2024.

Óleos combustíveis: US$ 15,19 bilhões, queda de 12,3%

Adubos e fertilizantes: US$ 13,56 bilhões, queda de 7,2%

Válvulas termodinâmicas: US$ 8,96 bilhões, queda de 1,5%

Motores e máquinas não elétricos: US$ 8,46 bilhões, queda de 28,9%

Veículos automóveis de passageiros: US$ 8,29 bilhões, alta de 43,2%

Veja também

EXPORTAÇÕES Governo trabalhará para manter e aprofundar vínculos econômicos com EUA, informa MDIC