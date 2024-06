Como o LinkedIn pode ajudar a alavancar carreiras

A- A+

Com mais de 20 anos de existência, a plataforma LinkedIn vem se consolidando uma poderosa ferramenta de networking e construção de marca pessoal para quem busca se colocar em evidência no mercado de trabalho. Ele conta com diferentes funcionalidades e recursos que permitem que os usuários construam um perfil bem completo e quem adere à tecnologia se destaca entre as seleções e recrutamentos.

No Brasil, o LinkedIn alcançou a marca de mais de 75 milhões de usuários, o terceiro maior mercado da ferramenta, perdendo apenas pa­ra Estados Unidos e Índia, segun­do a própria plataforma. Dentre os usuários brasileiros, 65% utilizam pa­ra se candidatar a vagas de emprego.

De acordo com a psicóloga e especialista em LinkedIn, Alessandra Reis, um profissional que quer estar à frente precisa estar atento às tendências.

“O LinkedIn é a plataforma mais moderna de rede de contatos profissionais, independente se está procurando ou não um emprego. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã com seu vínculo ou até mesmo com o mercado. Então, mesmo quem não busca emprego, precisa saber como está a movimentação, fazer networking e mostrar suas habilidades. É preciso pensar na carreira em todos os momentos, não só quando está desempregado”, ressalta ela.

Busca

Os caminhos de busca por emprego estão mudando ao longo dos anos. As empresas estão procurando cada vez mais otimizar os seus processos seletivos.

Por isso, o LinkedIn é uma das ferramentas utilizadas que facilita a busca pelos melhores candidatos para as vagas em aberto. Na plataforma, o recrutador consegue usar os filtros, de acordo com o perfil da vaga, para ter acesso aos candidatos.

Quanto melhor estruturado for o perfil no LinkedIn, mais rápido ele vai aparecer nas buscas de quem está à procura de preencher a colocação.

Atualização

A recrutadora Magda Moura explica pontos que despertam a atenção dos agentes na rede. “Para ter um perfil completo e profissional no LinkedIn, é fundamental preencher todos os campos disponíveis, especialmente aqueles relacionados à experiência, habilidades e educação. Atualizar essas informações à medida que se conquista novas experiências e certificações é crucial. Por exemplo, ao concluir um curso, pós-graduação ou graduação, é importante incluir essas realizações e suas notas finais no perfil. São atividades que reparamos bem”, diz a profissional.

Além disso, o uso de palavras-chave relevantes no título e no resumo profissional logo abaixo do nome pode aumentar a visibilidade do perfil. A foto do perfil também desempenha um papel importante na apresentação profissional.

“Embora nem todos possam ter acesso a um estúdio profissional, uma foto com fundo branco e roupa neutra pode ser suficiente. Menos é mais quando se trata de informações visuais na foto de perfil. Além disso, as postagens são um componente vital para atrair a atenção dos recrutadores. Compartilhar conteúdos relevantes, como participação em eventos e feiras, e criar resumos sobre as aprendizagens e contribuições dessas experiências pode enriquecer o perfil. Manter um network ativo, conectando-se com pessoas e empresas admiradas, também é essencial”, explica Magda Moura.

Migração

A analista de Gente e Gestão, Elis Amorim, foi uma das pessoas que viu o LinkedIn ser um grande aliado na carreira. Desejando migrar para a área de tecnologia, uniu a movimentação constante na plataforma a postagens alinhadas à área e carreira desejada.

“Meu LinkedIn foi um fator crucial para eu ser encontrada. Sempre mantenho meu perfil atualizado e ativo, fazendo postagens direcionadas aos meus interesses. Embora eu não participasse de grupos específicos sobre recolocação, eu estava envolvida em grupos da minha área de atuação. Publicava minhas participações em congressos e cursos, tudo de forma bem planejada e direcionada à área que eu queria seguir”, comenta a profissional que foi abordada por um recrutador no próprio LinkedIn.

Recomendações

Outro aspecto fundamental para usar o LinkedIn a favor de sua carreira profissional são as recomendações de colegas e amigos de trabalho na ferramenta. Essas recomendações ajudam a construir uma imagem mais completa e confiável do profissional.

“Toda marca está ligada ao que os outros dizem sobre ela. Quando você vai comprar um produto, quanto mais bem avaliado ele for, mais segurança ele vai trazer na compra. É assim que funciona na vida profissional e nas recomendações do LinkedIn. Elas demonstram ao recrutador a credibilidade profissional e trazem confiança para uma futura contratação”, afirma a psicóloga Alessandra Reis.

Ainda assim, é necessário ter cautela antes de publicar qualquer recomendação. É aconselhável analisá-la cuidadosamente para garantir que reflita bem as habilidades e experiências do usuário. Com essas estratégias, é possível criar um perfil no LinkedIn que não só se destaca, mas que também comunica efetivamente a trajetória e competências do profissional.

Nem todo mundo que quer saber se posicionar no LinkedIn está buscando um novo emprego. Muitas pessoas querem aprender a se posicionar profissionalmente e fazer networking, por saber a importância da ferramenta.

Além das conexões, manter contato através de mensagens de cumprimentos, agradecer pelo compartilhamento ou para parabenizar conquistas profissionais também são importantes.

