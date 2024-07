Como resolver a "Tela Azul da Morte", após apagão cibernético? Veja passo a passo

A- A+

Uma atualização do programa Falcon, da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, fez com que o sistema operacional Windows, o mais usado no mundo, não funcionasse corretamente nesta sexta-feira, afetando voos, redes de televisão, bolsas de valores e outros serviços ao redor do mundo.

O desencadeador da pane, a atualização de um dos antivírus mais potentes do mercado, usual entre grandes corporações, fez com que computadores em todo o planeta apresentassem a temida "Tela Azul da Morte", um problema relativamente comum.

O aviso costuma aparecer quando o Windows detecta um problema grave e precisa reiniciar para evitar danos maiores. As causas podem variar, e vão desde problemas de hardware, de drivers, até conflitos no software e em arquivos corrompidos.

A Microsoft disse que o problema já foi resolvido, apesar de muitos de seus aplicativos ainda estarem impactados e os efeitos da pane ainda ser sentido em vários lugares do mundo.

Especialistas apontam que o problema pode ser corrigido sem muita dificuldade, mas de forma manual, até que os fornecedores consigam encontrar soluções automáticas externas.

— O procedimento é manual e pode ser resolvido caso a caso em cada empresa ou sistema informático, o que é custoso e complexo, mas pode ser feito como medida de emergência em minutos — explica Martín Piqueras, professor da OBS Business School e especialista da Gartner.

Conforme indicam portais especializados no assunto, a resolução da Tela Azul da Morte é feita por etapas de soluções de problemas, como verificar se há algo incomum no hardware, alguma atualização pendente para driver.

Caso isso não solucione, cabe executar diagnósticos do sistema, e restaurar ou até mesmo reinstalar o Windows, em caso de problemas mais graves.

O Instituto Nacional de Cibersegurança (Incibe) da Espanha explicou em uma nota como a atualização de componentes da CrowdStrike está provocando ciclos de tela azul e recomendou não executar a atualização, se ainda não o fez, até que esteja disponível uma solução verificada.

Caso já tenham feito, os usuários devem eliminar o arquivo que contém a última atualização do Falcon, pois é incompatível com o Windows.

“Para os sistemas que já estão falhando, alguns reiniciam para um estado de funcionamento normal e devem escolher o novo arquivo do componente que não apresenta problemas em vez do que causa problemas. Alguns sistemas simplesmente falham em loop e podem precisar de uma intervenção manual”, explica o Incibe.

Confira o passo a passo para resolver o problema:

Iniciar o Windows no Modo de Segurança ou no Ambiente de Recuperação do Windows.

Acessar o diretório C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

Localizar o arquivo C-00000291*.sys e deletá-lo.

Iniciar o dispositivo normalmente.

— O que estamos vendo hoje é que uma dessas ferramentas projetadas para proteger os computadores (Falcon, da CrowdStrike) está interpretando que os programas legítimos da Microsoft são uma ameaça para o computador e, portanto, está impedindo que as empresas funcionem normalmente. Isso se deve a um erro na configuração da ferramenta gerado pelo próprio fabricante — explica Martín Piqueras.

— O normal seria que, em algumas horas, a Microsoft e a CrowdStrike entreguem uma solução automatizada que permita recuperar os serviços em sua totalidade, embora depois seja necessário lidar com as falhas ou serviços não prestados pelas empresas, o que pode levar mais tempo — ressalta professor da OBS Business School.

