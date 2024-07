Congresso dos EUA convoca CEO da CrowdStrike para explicar apagão cibernético

A- A+

Um comitê da Câmara dos EUA convocou o CEO da CrowdStrike Holdings, George Kurtz para depor sobre uma atualização de software defeituosa que causou interrupções globais generalizadas e pediu à empresa que agende prontamente uma data.

"Em menos de um dia, vimos grandes impactos nas principais funções da economia global, incluindo aviação, saúde, bancos, mídia e serviços de emergência”, escreveram o presidente do comitê, Mark Green, republicano do Tennessee, e o deputado Andrew Garbarino, republicano de Nova York e presidente do Subcomitê de Segurança Cibernética e Proteção de Infraestrutura do painel, em uma carta a Kurtz nesta segunda-feira.





“Reconhecendo que os americanos, sem dúvida, sentirão as consequências duradouras e reais desse incidente, eles merecem saber em detalhes como esse incidente aconteceu e as medidas de mitigação que a CrowdStrike está tomando”, escreveram.

Um porta-voz da CrowdStrike disse nesta noite que a empresa estava em discussão com os comitês do Congresso, que têm o poder de obrigar o testemunho através da emissão de intimações, mas geralmente pedem primeiro que as testemunhas em potencial apareçam voluntariamente.

Outros comitês do Congresso solicitaram aos funcionários da empresa informações sobre a interrupção, suas causas e a resposta da CrowdStrike.

A interrupção da semana passada foi atribuída a um defeito em uma atualização de software e afetou os clientes da CrowdStrike que usavam o Microsoft Windows. O impacto da interrupção se espalhou por todo o mundo e interrompeu sistemas de saúde, companhias aéreas, portos, empresas e governos.

