Contestação Conselho de Economia contesta escolha de Campos Neto como "Economista do Ano" Presidente do Banco Central é bacharel em Economia, mas não é registrado no órgão de classe de São Paulo

O Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon/SP) contestou a escolha do presidente do Banco Central, Roberto Campos, como “Economista do Ano” pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

Em nota publicada nesta manhã, o Conselho disse que só podem ser designados economistas aqueles que concluíram o bacharel em Ciências Econômicas e que se registraram no Conselho Regional de Economia no estado em que atuam.

Segundo a entidade, desde 1959, o prêmio nunca foi concedido a alguém que não seja credenciado a um órgão de classe. Segundo o site do Banco Central, Campos Neto concluiu o bacharelado em Economia pela UCLA em 1993 e o mestrado em Economia pela mesma universidade em 1995.

“Assim como um bacharel em Direito só pode atuar como Advogado após registrar-se na OAB, um contador no CRC, um médico no CRM, um engenheiro no CREA, igualmente a um bacharel em Ciências Econômicas só é permitido atuar como economista após registrar-se regularmente no respectivo Corecon”, esclarece Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon/SP.

