Petrobras pagará R$ 7,7 bilhões em dividendos ao governo federal

O governo federal vai receber R$ 7,7 bilhões em dividendos da Petrobras relativos ao primeiro semestre deste ano. A União é a principal acionista da empresa e tem direito a 28,67% do total de dividendos distribuídos pela estatal.

Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou a distribuição de R$ 13,57 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas, referentes ao segundo trimestre.

Considerando os seis primeiros meses do ano, são R$ 27 bilhões.

A estatal teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre, a primeira perda desde a pandemia.

Mas a política de dividendos da companhia diz que 45% do caixa livre devem ser distribuídos a seus acionistas, desde que a dívida bruta da empresa seja igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor (atualmente US$ 65 bilhões).

Os bilhões que a União vai receber vão ajudar a reduzir o desequilíbrio das contas públicas federais.

A meta fiscal para este ano é de déficit zero, com margem de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo.

