ÁREA CONTÁBIL Futuro da contabilidade é tema de encontro no Recife nesta quarta-feira (19) Evento, voltado a gestores, profissionais da área contábil e empresários, traz palestrantes do cenário local e nacional, como o presidente do Conselho de Administração da Agência Recife de Inovação e Estratégia, Francisco Cunha

Contabilidade do futuro: Reforma Tributária e Inteligência Artificial Aplicada é o tema central do 13º Encontro das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Nordeste (Enescap), que será realizado nesta quarta-feira (19) e amanhã (20), no Centro de Eventos Recife, no bairro da Imbiribeira.

A programação é voltada a gestores, profissionais da área contábil e empresários, e traz renomados palestrantes do cenário local e nacional, que irão abordar assuntos sobre as principais transformações nas formas de trabalho a partir do implemento de novas técnicas e ferramentas tecnológicas.

A organizãção do evento promote que o encontro fará uma imersão nos desafios e oportunidades que moldarão o panorama da contabilidade nos próximos anos. A abertura às 19h30, será com a palestra “Os Desafios Globais, Nacionais e Locais da Atividade Empresarial Contemporânea”, comandada pelo presidente do Conselho de Administração da Agência Recife de Inovação e Estratégia, Francisco Cunha.

Na exposição, ele comenta acerca das pressões gerais sobre a gestão das empresas, em especial no que diz respeito a macrotendências como, por exemplo, as mudanças climáticas, a disrupção digital, a crise fiscal do estado brasileiro e a polarização política.

Amanhã (20), o encontro tem início às 8h30 com a feira de negócios e logo após às 9h, o especialista em empreendedorismo contábil, Roberto Dias Duarte, conhecido por ser um defensor fervoroso da transformação digital no setor contábil e empresarial, ministra a palestra “I.A. - A Nova Transformação Digital Chegou na Contabilidade”.

Ele traz de Minas Gerais a abordagem de como a Inteligência Artificial está revolucionando o setor contábil, oferecendo insights sobre redução de custos, otimização de tempo, criação de novos serviços e melhorias na experiência do cliente. Às 11h, é a vez do CEO, fundador da FITER, Sergio Amad, falar sobre a “I.A. aplicada ao R.H”.

À tarde, às 14h, a programação inicia com o psicólogo e especialista em liderança e motivação, Jairo Martiniano, com a exposição “Como Gerenciar Pessoas e Processos em Tempos Difíceis?”, onde aborda o que é uma liderança positiva? Uma liderança que atua sempre de forma a fazer que o ambiente seja mais leve e mais responsável.

Comunicação agressiva e comunicação violenta, apontando as diferenças de cada uma. Além de mostrar quais as condições necessárias para se ter um time de alta performance nas empresas.

Logo após, às 16h15, o contador e advogado tributarista, Fellipe Guerra, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) fala sobre “Avanços e oportunidades da Reforma Tributária”. O encerramento está previsto para às 18h30 com uma grande festa junina. Mais informações, clique aqui.

