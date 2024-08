A- A+

Contagem regressiva para a Multimodal Nordeste Confira as tendências e inovações da indústria e logística na mais completa feira da região de 6 a 8 de agosto no Recife Expo Center

Atua no setor de logística e indústria? A feira Multimodal Nordeste 2024, que acontecerá de 6 a 8 de agosto no Recife Expo Center, traz mais de 80 marcas com expositores de produtos, serviços, maquinários e equipamentos, provedores logísticos, transporte, mercado imobiliário, comércio exterior, seguradoras, soluções financeiras, associações e entidades de classe, portos e aeroportos.

A melhor e mais completa feira de logística do Norte e Nordeste já nasce grande com a proposta de criar conexões, encurtar distâncias entre regiões, empresas e pessoas. “Muito mais que conectar fornecedores e compradores, a Multimodal Nordeste traz soluções com grandes nomes da logística, proporcionando networking, vendas e parcerias comerciais”, afirma Rodrigo da Fonte, sócio da Insight Feiras e Negócios, empresa realizadora do evento.

Na vanguarda das discussões sobre logística, a gestão de dados emerge como um tema central, prometendo revolucionar a eficiência operacional e estratégica das cadeias de suprimento. Segundo o vice-presidente do Grupo LOS, Gustavo Moraes, um dos expositores do evento, essa abordagem está moldando o futuro do setor. “No curto prazo, a gestão de dados otimiza rotas e reduz custos operacionais, melhorando a tomada de decisões. No longo prazo, permite um planejamento estratégico aprimorado, aumenta a satisfação do cliente e promove eficiência contínua e sustentabilidade”, destaca.

Em Pernambuco, a gestão de dados na logística tem avançado significativamente. “As emprestas estão investindo em tecnologia e uso de IA para otimizar operações e melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos. Os dados fornecem informações em tempo real sobre a localização e status, facilitando a comunicação e coordenação na cadeia logística, além de prever e mitigar problemas”, ressalta.

Esse diálogo com os expositores e também durante o workshop Conecta Multimodal, que traz uma grade de conteúdo robusta nos três dias de feira, proporciona uma atualização para os visitantes. “A Multimodal Nordeste antes mesmo de acontecer já é sucesso! Finalizamos a comercialização dos nossos expositores dois meses antes da feira acontecer e já temos uma lista de espera para 2025. Além disso, o nosso pré-credenciamento está superando as nossas melhores expectativas no volume de público! Isso sinaliza a necessidade que tínhamos de uma feira de logística aqui nas regiões Norte/Nordeste”, lembra Tatiana Menezes, sócia da Insight Feiras e Negócios.

Aliás, a Insight Feiras e Negócios firmou parceria com a Carbono B, que será responsável pelo inventário de gases de efeito estufa (GEE) da feira. Com a análise detalhada dos dados obtidos, serão implementadas medidas de compensação de carbono, incluindo a logística de montagem e desmontagem do evento. Dessa forma, a Multimodal Nordeste terá direito ao selo “Evento Carbono B”, e uma certificação que atesta o compromisso do evento com a sustentabilidade na compensação de carbono.

Referência em infraestrutura e logística no Nordeste, a Agemar, na pessoa do diretor Manoel Ferreira Júnior, receberá um reconhecimento como presidente de honra da primeira edição. “A feira se reveste em uma importância muito grande, não só para Pernambuco, mas para o Nordeste e para o Brasil, porque no Brasil as cargas são movimentadas através de rodas. E transportar é conectar portos, aeroportos e rodovias. E é muito bom ter isso aqui, sair só das feiras de eixo de São Paulo, e ter essa feira marcante aqui no Nordeste”, analisa.

Profissionais do setor que queiram se atualizar sobre esse e outros temas podem se credenciar no https://multimodalnordeste.com.br . A feira acontecerá no Pavilhão Sul do Recife Expo Center com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região.

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da NEQ Empilhadeiras, apoio da Mais Vida Cobertura Médica e Travelex Bank, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog), da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), da Rede CIN e as federações FIEPE, FIEA, FIEPB, FIEPI, FIERN e FIEB.



LOCAL - O Recife Expo Center está sendo erguido em uma área total de 7 mil m². Terá um pavilhão com 4.100 m², um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das atualizações do Recife Expo Center (@recifeexpocenter) e o site www.recifeexpocenter.com.br

Confira abaixo algumas tendências que serão apresentadas pelos expositores:

Apisul – O grupo lança a solução “Gestão de Multas” para empresas de transporte de carga. Com a ferramenta é possível visualizar o número de infrações por região, ranking por tipos de multa, leitura dos indicadores e ainda a identificação dos motoristas infratores.

Positivação Corretora de Seguros - Oferece um atendimento personalizado e uma consultoria com especialistas em seguro de transporte de carga com visitas na operação do cliente para entender as necessidades e proporcionar as melhores soluções em seguros.

Grupo TNS - Operador logístico frigorífico no segmento de alimentos está expandindo sua área de armazenagem em sua matriz em Jaboatão dos Guararapes, com novas três mil posições pallets para produtos congelados, resfriados e temperatura ambiente, com a expectativa de girar em torno de seis mil toneladas mensais. Além do aumento de sua frota em 15 novos conjuntos frigoríficos, que ampliará os serviços de transportes, porta containers e distribuição, com um investimento em torno de R$ 35 milhões ainda este ano.



BWA - Fundada por especialistas em Gestão Contábil e Eficiência Tributária, a BWA Global tornou-se reconhecida no país por ser especialista em performance tributária, ajudando empresas a crescerem através de uma estratégia inteligente para pagarem menos impostos e obterem mais lucro.

Grupo Krueger - Conglomerado de empresas de logística e comércio exterior, com atuação nacional, entregando soluções nas áreas Aduaneira, Logística, Tributária Aduaneira e Regulatória.

Movecta - Um dos maiores operadores logísticos do país, possui terminais alfandegado e de carga no porto de Suape e detém a liderança de cargas para grandes parques eólicos da região. Apresentará soluções logísticas integradas para diversos segmentos, com destaque para operações do mercado de carga fracionada (LCL). Com 70 anos de história, possui nove unidades operacionais e um escritório administrativo, sendo quatro terminais alfandegados, totalizando 430 mil metros quadrados de área disponível.

Roadcard - A empresa da Solução Pamcard lidera a evolução dos processos de pagamento do setor logístico para facilitar a relação entre as empresas que atuam com transporte rodoviário de cargas e caminhoneiros. Com o Pamcard é possível pagar o frete, o vale-pedágio, o vale-abastecimento, gerar o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) e ainda fazer a gestão de despesas da frota.



Alper Seguros - Apresentará sua ferramenta exclusiva, a Proteção 360, uma solução inovadora para gestão integrada de riscos e logística no transporte de cargas, analisando profundamente processos, práticas e recursos de segurança de toda a cadeia logística.

STOCK - Desenvolve, projeta, produz e implementa soluções em movimentação e armazenagem, otimizando espaço e garantindo performance, de acordo com os requisitos de cada cliente, desenvolvendo sistemas de armazenagem com qualidade e tecnologia. Entre as tendências está a verticalização de armazenagem.

Supporte Logística - Abrange todas as etapas da cadeia logística, desde operações de comércio exterior até soluções digitais. Com expertise em transporte multimodal e operações de armazenagem, a Supporte se destaca por oferecer soluções personalizadas em todas as áreas de transporte e armazenagem.

GOLLOG - líder de carga aérea no Brasil e unidade de soluções logísticas da GOL Linhas Aéreas, tem um portfólio diversificado, visando velocidade, economia e transporte nacional e internacional, além da atuação específica em diferentes setores, como Saúde, E-Commerce, Funerário, entre outros. O CHEGOL - facilidade no envio de pequenas encomendas, o URGENTE Super Expresso - para entregas domiciliares no mesmo dia do envio -, também fazem parte dos diversos serviços oferecidos pela empresa.

ELO Soluções Logísticas Integradas - Como integrador logístico, assume a responsabilidade de planejar, executar e gerenciar todas as etapas da cadeia logística, oferecendo soluções inovadoras e adaptadas. Com especialistas com mais de 20 anos de experiência no segmento, atua nas mais diversas frentes, em todo âmbito nacional.

NGO GR - Há mais de 25 anos no mercado, a empresa é referência em gerenciamento de risco, oferecendo serviços de monitoramento de cargas para embarcadores e transportadores em todo o Brasil.

Value Transporte & Logística - Empresa focada em operações portuárias e atuação nos principais portos do Brasil. Realiza a Gestão de Transporte com Sistema de Gerenciamento de Frota, Rastreamento Veicular e Gerenciamento de Risco.

Sheik Log - O compromisso da empresa é desenvolver e implementar soluções avançadas de transporte e logística que se adaptem às necessidades exclusivas de cada negócio de e-commerce, garantindo entregas rápidas, seguras e confiáveis.

Multylog Empilhadeiras - Presente no mercado há quase 25 anos, atende grande parte da Região Nordeste com locação de equipamentos de movimentação de cargas, tais como: Empilhadeiras elétricas e a combustão, transpaleteiras elétricas e plataformas elevatórias. Na Multimodal apresentará empilhadeiras Baoli do Grupo Kion com baterias de lítio. As baterias de lítio favorecem a redução de gases deixando uma operação limpa e sustentável, utilizam recargas de oportunidade e são livres de manutenção diária aumentando a produtividade das operações logísticas e reduzindo o custo.

Serviço:

Data: 6 a 8 de agosto de 2024

Horário: 14h às 20h

Local: Recife Expo Center – Pavilhão Sul

Endereço: Cais Santa Rita, 46, São José, Recife – PE.

Instagram: https://www.instagram.com/feiramultimodalne

Site: https://multimodalnordeste.com.br



