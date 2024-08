Conversa por voz, vídeo e troca de mensagens: para que o brasileiro mais usa a internet

A- A+

Que a internet se tornou ferramenta praticamente indispensável não é novidade. Mas você sabe com qual finalidade o brasileiro mais utiliza a rede?



No país onde nove em cada dez pessoas utilizam a internet todos os dias, 94,6% das pessoas disseram que se conectam para conversar por chamadas de voz ou vídeo - seja uma ligação no WhatsApp ou uma videochamada com amigos.

Trocar mensagens de texto, voz ou imagens por diferentes aplicativos aparece em segundo lugar, com 91,1% das respostas. Aqui é quando acontece a famosa troca de textos ou áudios no "zap".



Assistir a vídeos, séries e filmes, em plataformas como YouTube e Netflix fica em terceiro lugar, com 87,6%. Utilizar redes sociais fica em quarto lugar - com 83,5% das respostas.





Na outra ponta, vender ou anunciar bens e serviços é a atividade que menos se faz na internet brasileira: 13,2% das pessoas utilizam o espaço virtual para isso. Por outro lado, 44,7% relatam acessar a rede para comprar produtos ou serviços.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O estudo investiga desde 2018 as atividades mais populares na rede.

Em números absolutos, o Brasil tinha 164,6 milhões de usuários de internet naquele ano. Desse total, 155 milhões afirmaram que se conectam para conversar por chamadas de voz ou vídeo.

As atividades investigadas pela pesquisa não se excluem, ou seja, o mesmo entrevistado que relatou usar a internet para trocar mensagens pode também ter respondido que assiste a vídeos ou faz compras.

O telefone celular segue como o principal meio de acesso indicado pelas pessoas com mais de 10 anos que utilizaram a internet no ano passado, sendo utilizado por 98,8% do total. Em seguida aparece a televisão, com 49,8%. Microcomputador e tablet ficam com 34,2% e 7,6%, respectivamente.

Entre 2022 e 2023, o uso de televisões para acessar a Internet aumentou em 2,3 pontos percentuais, enquanto o uso de microcomputadores caiu 1,3 ponto percentual. Trata-se de uma tendência que o IBGE já observa desde o início da pesquisa, em 2016.

O acesso à Internet por meio de microcomputadores caiu de 63,2% em 2016 para 46,2% em 2019, chegando ao menor valor da série em 2023, com 34,2%. Já o percentual de pessoas que usaram a TV para acessar a Internet cresceu no mesmo período: de 11,3% em 2016 para 32,2% em 2019, atingindo quase metade dos usuários no ano passado, com 49,8%.

