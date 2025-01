Advogado Bruno Monteiro será o novo diretor-presidente da Copergás

O advogado Bruno Monteiro vai ficar à frente da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), e assumirá como novo diretor-presidente.



O anúncio foi feito pelo governo do Estado e a mudança será oficializada pelo Conselho de Administração da Copergás.









Em fala de boas-vindas ao novo diretor, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra, também agradeceu ao trabalho prestado na Companhia por Felipe Valença, que esteve no cargo por quase dois anos.

"Agradeço a Felipe Valença pelo seu trabalho ao longo desses quase dois anos, que trouxe resultados importantes, como a chegada do gás natural ao Sertão do Araripe, que muito em breve, quando for realidade, representará a mudança para uma matriz energética mais sustentável naquela Região.



Nosso time do governo também dá as boas-vindas a Bruno, que tem diversas experiências na iniciativa pública e privada", destacou Raquel.