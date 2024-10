Cortes: ministro diz que Lula fará "ajustes necessários" um dia após dólar bater recorde

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará “os ajustes necessários” para manter o crescimento do país e assegurar o cumprimento do arcabouço fiscal.

Em publicação na rede social X, o ministro disse que “quem apostar contra o Brasil vai perder”.

“Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente Lula vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do país, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal”, escreveu Rui Costa.

A declaração acontece um dia após o dólar fechar em forte alta de 0,92%, a R$ 5,7610, maior patamar desde 2021.

As expectativas para o corte de gastos a ser anunciado pela equipe econômica do governo fizeram pressão sobre a moeda brasileira. Apesar do mercado enxergar essa medida com bons olhos, a falta de anúncios concretos ainda provoca incertezas.

Como mostrou a colunista do GLOBO, Míriam Leitão, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda já chegaram a um entendimento sobre o conjunto de medidas do ajuste fiscal. Agora, as propostas estão sob análise da equipe jurídica do governo.

Houve acordo dentro do governo sobre o princípio de reforçar o arcabouço fiscal , e de que a dinâmica dos gastos obrigatórios tem que ser compatível com a dinâmica da fórmula do arcabouço.

