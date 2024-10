A- A+

INSS Crefisa vence 25 dos 26 lotes do leilão da folha do INSS Resultado será homologado nesta sexta-feira (24)

A Crefisa foi a maior vencedora do leilão realizado pelo INSS para selecionar os bancos que vão pagar os benefícios previdenciários concedidos entre 2025 e 2029 — que serão pagos por meio da empresa por até 20 anos. Noventa dias após o início do pagamento o beneficiário pode solicitar a troca de banco.

A instituição arrematou 25 dos 26 lotes regionais. Perdeu apenas o lote 3, que abrange municípios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para o Mercantil.

O leilão começou na terça-feira e a fase de lance pelo conjunto dos lotes terminou nesta quinta-feira.

As propostas vencedoras ainda precisarão passar pela etapa de habilitação, nesta sexta-feira. Uma das exigências do edital é a existência de pontos físicos de atendimento em todos os locais incluídos nos lotes, o que deixou de fora bancos digitais. Isso poderá ser feito também com correspondentes bancários.

Os preços ficaram bem acima dos mínimos estabelecidos pelo INSS. Além da Crefisa, Mercantil, Itaú e Bradesco também demonstraram interesse, disputando a primeira colocação em vários lotes.

Assim que o leilão for concluído, o INSS vai calcular o valor a ser arrecadado com a folha de benefícios. Inicialmente, o órgão previa uma receita anual de cerca de R$ 3 bilhões com o leilão. Para elevar a receita, o INSS incluiu no edital uma cláusula polêmica que privilegia os bancos vencedores.

A medida cria uma carência de 90 dias para que os beneficiário possam migrar para outra instituição. Nesse período, eles somente poderão tomar crédito consignado nessas instituições pagadoras. Essa regra foi derrubada na Justiça.

