azeite Crise do azeite de oliva diminui com o aumento da colheita do maior produtor mundial Produção na Espanha deve atingir cerca de 1,26 milhão de toneladas, um aumento de 48% em relação a 2023

A produção de azeite de oliva na Espanha deve aumentar em quase metade nesta temporada, aliviando a pressão sobre a oferta que elevou os preços após duas safras ruins.



A produção no maior produtor do mundo deve alcançar cerca de 1,26 milhão de toneladas, de acordo com previsões do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação da Espanha. Isso representa um aumento de 48% em relação a 2023 e levaria a Espanha de volta à média de longo prazo para a safra.

Dois anos de colheitas ruins ao longo do Mediterrâneo transformaram o azeite de oliva em “ouro líquido”, com preços disparando para níveis recordes. Sinais de uma colheita melhor fizeram com que a commodity diminuísse mais de um quinto em relação aos máximos acima de €9.000 por tonelada.

Os consumidores provavelmente só se beneficiarão de preços mais baixos mais tarde, já que os contratos de fornecimento costumam ser negociados meses antes. As condições climáticas nas próximas semanas também podem impactar a produção, uma vez que a colheita da safra acaba de começar, segundo o governo espanhol.

