Tecnologia DeepSeek: IA chinesa que desafia ChatGPT também "fala" português e pode ser baixada no Brasil Serviço da DeepSeek é gratuito e não tem limite de interações; cuidados com privacidade e erros são alerta para usuários

Assistente de inteligência artificial chinês que estremeceu o Vale do Silício e fez derreter o valor de big techs no mercado, a DeepSeek está disponível gratuitamente no Brasil, tem recursos similares aos do ChatGPT, “fala” português e pode ser acessada pelo navegador.

Nesta segunda-feira, a ferramenta desenvolvida em Hangzhou, no sudeste da China, ultrapassou rivais e se tornou o aplicativo mais baixado na App Store, a loja de apps da Apple. No Brasil, o app aparece em sexto lugar na categoria de gratuitos, a frente do ChatGPT, da OpenAI.

O serviço da DeepSeek é gratuito e não há limite de mensagens que podem ser trocadas com o robô. Além de português, chinês e inglês, o sistema está disponível em 69 idiomas, incluindo espanhol, alemão, coreano, croata, francês e esloveno.

A estratégia da startup de oferecer um modelo de IA tão potente quanto os de rivais, de forma aberta ou a custos significativamente menores, gerou alerta na indústria americana. Outro diferencial da DeepSeek está no orçamento envolvido no desenvolvimento de sua IA, com valor significativamente menor que o de concorrentes.

Uma das vantagens competitivas da empresa, fundada em 2023, é ter precisado de menos recursos computacionais para criação de um modelo que é competitivo com os da OpenAI, Meta e Google.

A ascensão da concorrente asiática fez as ações das big techs recuarem e levou uma queda de 3% da bolsa de tecnologia de Nasdaq. Maior fabricante de chips de IA, a NVIDIA acumulou US$ 600 bilhões em perda de valor de mercado até o início da tarde.

Como usar o DeepSeek

Interagir e pedir tarefas para o DeepSeek é tão simples como usar o ChatGPT, Meta IA ou Gemini. A IA pode ser acessada pelo computador, no navegador, ou baixada nas lojas de aplicativo da Appel (iOS) e Google (Android).

Ao acessá-la, o usuário precisa fazer um login de acesso. A primeira página é igual dos concorrentes. Uma caixa de texto convida o usuário a escrever com a pergunta: “Como posso te ajudar hoje?”. Além de conversar com a IA por texto, o usuário também pode enviar documentos e imagens, e fazer perguntas com base nos arquivos. Diferentemente do ChatGPT, a ferramenta ainda não tem o recurso de interação por voz.

Ao receber a resposta, o usuário pode pedir ajustes e fazer perguntas adicionais pela caixa de texto ou clicar em um botão abaixo do texto para que ele seja refeito. Também é possível avaliar o conteúdos com um botão de positivo e negativo.

O modelo disponibilizado pela startup no chatbot gratuito é o DeepSeek-V3, que é como "cérebro" por trás do sistema de inteligência artificial. Lançado em dezembro de 2024, o V3 pode superar o modelo usado no ChatGPT, o GPT-4o, em determinadas tarefas, como que envolvam raciocínio em programação. O sistema da OpenAI, no entanto, vai melhor em parâmetros como perguntas simples de interpretação.

O que o DeepSeek pode fazer

Assim como outros sistemas similares de IA, a ferramenta da DeepSeek pode reescrever textos, responder a perguntas sobre tópicos variados, resumir documentos, fazer contas de matemática e revistar códigos de programação, entre outras tarefas.

Assim como o ChatGPT, o aplicativo também traz informações de buscas na internet. Para ativar o recurso, o usuário precisa acionar a aba “Search” ("busca", em inglês). Nesse modo, a IA responde com base em textos que coleta online, incluindo de acontecimentos recentes.

Além do recurso de buscas, o usuário também pode optar por fazer perguntas que usem o DeepSeek R1, um modelo da startup que é voltado para resolver problemas complexos, como cálculos matemáticos e tarefas de programação. Essa opção também fica abaixo da caixa de texto.

Cuidados com privacidade e erros

Como as concorrentes, a assistente chinesa também pode “alucinar”, ou seja, trazer de forma convincente alguma informação que está incorreta. Abaixo da caixa de texto, o chatbot alerta que o conteúdo é gerado por inteligência artificial e deve ser usado “apenas como referência”.

Nos termos de serviço, a startup alerta que as respostas “pode conter erros ou omissões”. “Especificamente, ao usar este serviço para consultar sobre questões médicas, legais, financeiras ou outras questões profissionais, esteja ciente de que este serviço não constitui nenhum aconselhamento ou compromisso e não representa as opiniões de nenhum campo profissional. Se você precisar de serviços profissionais relacionados, deve consultar profissionais e tomar decisões sob sua orientação”, acrescenta o texto.

O usuário deve ficar atento também ao compartilhamento de dados e informações sensíveis. A política de privacidade da ferramenta indica que além de dados como e-mail, nome e endereço de IP, a IA coleta informações compartilhadas pelos usuários. De acordo com a startup, as informações são compartilhadas inclusive para publicidade e análise.

Há casos, ainda, que os dados inseridos pelos usuários são compartilhados com governos. “Podemos acessar, preservar e compartilhar as informações descritas em "Quais Informações Coletamos" com agências de aplicação da lei, autoridades públicas, detentores de direitos autorais ou outros terceiros se acreditarmos de boa-fé que é necessário para cumprir a lei”, afirma.

